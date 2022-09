Trường THPT Chi Lăng giành giải 3 tại Cuộc thi National Robotics Tournament 2022

(GLO)- Chiều 25-9, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi National Robotics Tournament 2022. Trường THPT Chi Lăng là đơn vị duy nhất của tỉnh Gia Lai tham gia sân chơi lớn này và xuất sắc đạt giải ba.

Cuộc thi được STEAM for Vietnam cùng Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam) và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức từ ngày 3-7 đến 25-9 với hơn 50 đội chơi được lựa chọn qua vòng sơ loại đến từ 22 tỉnh, thành phố và hơn 50 trường THCS và THPT trên cả nước.

Các đội đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn, đào tạo, thi đấu thử trước khi thi đấu trực tiếp với nhiều hạng mục, gồm: phối hợp đối phương (Teamwork Challenge), thử thách điều khiển từ xa (Driving Skills Challenge), thử thách lập trình tự hành (Programming Skills Challenge).

Đội thi đấu của Trường THPT Chi Lăng tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Hương Đình

National Robotics Tournament 2022 là một sự kiện lớn nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án "A year of Robotics" do STEAM for Vietnam Foundation khởi xướng nhằm mục đích đưa giáo dục robotics đến gần hơn với học sinh ở khắp mọi nơi ở Việt Nam, truyền cảm hứng tìm tòi các kiến thức về khoa học kỹ thuật; đồng thời; hướng tới việc đưa học sinh Việt Nam lên các đấu trường robotics quốc tế.

Điểm đặc biệt của National Robotics Tournament 2022 là Ban tổ chức cuộc thi đã làm việc trực tiếp với Ban tổ chức VEX Robotics World Championship tại Mỹ để giải đấu tại Việt Nam lần này đạt các chuẩn quốc tế của Robotics Education & Competition Foundation (REC).

Đội thắng cuộc trong cuộc thi National Robotics Tournament 2022 sẽ có cơ hội tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu và nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế về VEX Robotics, nhằm hướng tới cuộc thi VEX Robotics World Championship 2023-cuộc thi về robotics lớn nhất trên thế giới, được tổ chức vào tháng 5 hàng năm tại Hoa Kỳ.