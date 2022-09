Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu các trường xây dựng phương án ứng phó với bão số 4

(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, sáng 27-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Công văn hỏa tốc số 2514/SGDĐT-VP về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng-chống bão số 4; đồng thời, yêu cầu các trường xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn khi mưa bão.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên các huyện; các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục ngoài công lập chỉ đạo triển khai cho các trường học thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 27-9 đến hết ngày 28-9 để phòng-chống, ứng phó với bão số 4.

Các đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau bão; các trường học xây dựng phương án bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu, tài sản về nơi an toàn; tổ chức trực cơ quan, đơn vị 24/24 giờ để theo dõi diễn biến tình hình bão số 4; thực hiện các yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong phòng-chống và khắc phục hậu quả của bão số 4 gây ra.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú phải có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có phương án phòng-chống hiệu quả. Đặc biệt, ở vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, Thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh, sinh viên và phụ huynh đề phòng lũ quét, sạt lở đất... và cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra. Ngay sau khi bão lũ tan, khẩn trương vệ sinh trường, lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại; đồng thời, có kế hoạch phòng-chống các dịch bệnh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú phải chủ động báo cáo chính quyền địa phương, phối hợp với cha mẹ học sinh để có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường trong trường hợp học sinh nghỉ học tại trường, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 4 gây ra (nếu có) về Sở để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

MỘC TRÀ