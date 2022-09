Gia Lai: Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

(GLO)- Đó là một trong những yêu cầu trọng tâm của UBND tỉnh Gia Lai được nêu tại Công văn số 1975/UBND-KGVX ngày 1-9 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình thiên tai, dịch Covid-19, vừa bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng tạo không khí vui tươi, phấn khởi . Ảnh: Phương Vi

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và tiêm vắc xin cho học sinh, kể cả đội ngũ viên chức, giáo viên. Trong nhà trường phải tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch không được lơ là, chủ quan.

Đồng thời, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành Giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và lãnh đạo quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành Giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, phối hợp với các địa phương rà soát và xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng đa dạng nhu cầu đến trường của trẻ em; quan tâm phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, khu công nghiệp.

Đặc biệt, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy theo sách giáo khoa mới đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11, sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương, đảm bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm các khoản thu, không được lạm thu; không được tổ chức thu các khoản thu ngoài quy định; tổ chức thu học phí và quản lý thu học phí đúng quy định, công khai minh bạch việc quản lý các khoản thu một cách nghiêm túc.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 5-9-2022. Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm các nguồn lực, điều kiện cần thiết để ngành Giáo dục tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; đặc biệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nhất là về đầu tư cơ sở vật chất trường học, lớp học, trang-thiết bị dạy học; giải quyết về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

PHƯƠNG VI