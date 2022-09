Cô giáo trẻ tình nguyện xóa mù chữ cho dân làng

(GLO)- Với tinh thần vì cộng đồng, cô giáo Rơ Lan Vy (SN 1996, trú tại làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã mở lớp xóa mù chữ miễn phí cho nhiều người dân trong làng.





Dạy bố và dân làng học chữ



Mặt trời đứng bóng. Trong ngôi nhà sàn ở làng Greo Sek, bà Rơ Lan Phá (SN 1968) chăm chú đọc từng chữ trong bảng chữ cái. Đọc xong, bà chuyển sang viết chữ. Bà Phá chia sẻ: Hồi nhỏ, do điều kiện gia đình khó khăn, bà chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ. Lúc đó, bà chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học. Sau này lớn lên, bà nhận thấy chuyện không biết chữ là rất dở. Nhất là những khi đến nơi công cộng, có bảng thông báo mà bản thân không biết đọc, không làm theo được, đôi khi còn bị nhắc nhở, bà thấy xấu hổ. “Vì thế, khi nghe cháu Vy mở lớp dạy chữ, mình đăng ký học ngay. Sau 2,5 tháng đều đặn đến lớp, mình đã quen mặt chữ. Mình già rồi, tiếp thu chậm và hay quên bài nhưng tự nhủ lòng phải cố gắng, rảnh lúc nào là học lúc đó”-bà Phá thủ thỉ.



Anh Kpuih Toàn trong giờ học ở lớp xóa mù do cô giáo trẻ Rơ Lan Vy đảm nhiệm. Ảnh: Thiên Di



Cũng ở làng Greo Sek, anh Kpuih Toàn (SN 1987) tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến lớp của cô Vy để học cho thuộc con chữ. Nét căng thẳng nhường chỗ cho niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt anh khi đọc xong mấy câu ngắn. Anh tâm sự: “Lúc nhỏ, hai vợ chồng đều không được học hành tới nơi tới chốn. Mấy chục năm qua, gánh nặng cơm áo khiến chúng tôi quên hết mặt chữ. Giờ thì đang cố gắng học lại, để còn động viên con cháu noi theo, đừng bỏ học giữa chừng rồi ân hận”.



Ngoài bà Phá và anh Toàn, còn có hơn 20 người dân khác ở làng Greo Sek cũng tham gia lớp xóa mù chữ do cô Rơ Lan Vy dạy. Kể về ý tưởng mở lớp xóa mù chữ cho dân làng, cô giáo trẻ của Trường Mầm non song ngữ ETC Gems Chư Sê chia sẻ: Bố của cô không biết chữ. Ông ấy rất buồn lòng vì điều này và bảo con gái dạy chữ cho. Trong quá trình dạy cho bố, cô giáo Vy biết nhiều người làng cũng muốn được học để xóa mù chữ nhưng không có điều kiện. Trong một lần tham gia sinh hoạt với Chi Đoàn làng Greo Sek, thấy suy nghĩ của mình trùng với ý tưởng của nhiều đoàn viên nên cô Vy đề nghị mở lớp và sẽ đảm nhận việc dạy chữ cho mọi người. “Được sự chấp thuận, ủng hộ của chính quyền, giữa tháng 6-2022, lớp xóa mù chữ được mở với khoảng 10 người có độ tuổi từ 15 đến 55 theo học. Ít hôm sau thì tăng lên 20 người. Địa điểm học là tại Nhà văn hóa của xã, bảng và bàn ghế thì mượn của một trường học. Hôm nào ở Nhà văn hóa có họp hành thì Đoàn xã mượn tạm phòng học để việc học tập không bị gián đoạn. Mấy tuần đầu, mình dạy cả tuần, thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút mỗi ngày. Sau này, do bận công việc nên 1 tuần mình chỉ dạy được 3 buổi. Điều phấn khởi là dù lớn tuổi nhưng các cô chú, anh chị học viên rất ham học, tích cực đến lớp, học hành nghiêm túc”-cô gái trẻ người Jrai bộc bạch.



Mong muốn duy trì lớp học



Trong câu chuyện với chúng tôi, cô giáo Rơ Lan Vy bày tỏ niềm vui khi đã đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng qua việc làm ý nghĩa. “Trong xã vẫn còn nhiều người không biết chữ. Đa phần là do lúc nhỏ có đi học nhưng rồi bỏ giữa chừng. Sau đó, bà con lo làm lụng kiếm sống nên không có thời gian theo học trở lại, dẫn đến quên mặt chữ. Vì vậy, với nhiều người, chỉ cần học lại một thời gian là có thể đọc thông, viết thạo. Bên cạnh đó, lớp học cũng đã tiếp thêm cho mọi người niềm vui khi được đến trường cũng như sự tự tin khi ra ngoài xã hội. Mình và các đoàn viên Chi Đoàn làng Greo Sek rất phấn khởi khi đã làm được việc có ý nghĩa giúp bà con”-cô Vy phấn khởi nói.

Cô Rơ Lan Vy (bìa phải) trong một buổi dạy ở lớp xóa mù chữ miễn phí cho người dân. Ảnh: Thiên Di



Tuy vậy, cô vẫn không giấu được nỗi ưu tư khi nhắc đến việc lớp học phải tạm ngưng. “Lớp mở được chừng 2,5 tháng thì tạm dừng. Nguyên nhân là năm học mới 2022-2023 đã đến, phải trả bàn ghế cho nhà trường. Cùng với đó, nhiều học viên phải đi miền Nam làm ăn. Nhiều người đề nghị mình tiếp tục mở lớp dạy tại nhà. Bản thân mình cũng đã tính đến phương án này nhưng nhà chật và không có tiền mua bàn ghế, bảng. Cách cuối cùng là cứ đến dịp hè, mình phối hợp với Đoàn xã mở lớp. Có điều, với cách này, hiệu quả xóa mù chữ không cao, do khoảng thời gian nghỉ học quá dài”-cô Vy tâm sự.



Anh Nguyễn Đức Trịnh-Bí thư Đoàn xã Dun-cho biết: Qua 26 buổi học trong quãng thời gian chừng 2,5 tháng, một số người dân đã có thể đọc thông thạo, số còn lại đã biết đọc và ký tên mình, những câu chỉ dẫn ngắn, làm được phép tính đơn giản. Vì lý do khách quan nên lớp xóa mù chữ đang tạm ngưng. Chúng tôi đang bàn bạc với cô giáo Rơ Lan Vy tìm ra phương án thích hợp nhất nhằm duy trì lớp học và xin ý kiến của cấp trên để tiếp tục triển khai.



THIÊN DI