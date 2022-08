Pleiku: Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

(GLO)- Ngày 25-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổng kết công tác năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.





Theo đánh giá tại hội nghị: Năm học qua, thực hiện chủ trương của ngành và địa phương về linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19, ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku đã điều chỉnh linh hoạt hình thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Toàn ngành có 83 trường học với 57.758 học sinh. Việc đổi mới chương trình, thay sách giáo khoa lớp 1, 2 và lớp 6 được triển khai theo hướng chủ động, đúng tiến độ. Ngoài ra, ngành đã tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, vận động doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ thiết bị học tập để hoàn thành Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, đảm bảo học sinh trong diện được rà soát có thiết bị học trực tuyến.

Các tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thanh Nhật



Kết quả năm học, ở bậc mầm non, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 63.4% (gồm tỷ lệ huy động trẻ ra lớp nhà trẻ đạt 22% và trẻ ra lớp mẫu giáo 92.2%), tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%... Bậc tiểu học có 26.133 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt 97,3%, 5.000 học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học, đạt 99,8%. Ở bậc THCS, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6 đạt gần 99,5% và tỷ lệ duy trì sĩ số cấp học đạt gần 99,5%, có 4.272 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS, đạt 99,6%. Đồng thời, có 168 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, có 57 em đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (tăng 7 giải so với năm học trước). Toàn ngành có 45/83 trường học đạt chuẩn quốc gia (tăng 5,44% so với năm học trước)…



Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Pleiku công nhận 71 tập thể và 1.991 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 254 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 53 tập thể và 590 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022…



Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung đề nghị: Ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku trong năm học 2022-2023 tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”, xây dựng văn hóa học đường. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục theo kế hoạch, chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học mới...



Tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường, văn hóa công sở ngày càng tốt đẹp. Phối hợp giữa nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Chú trọng đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường; tăng cường dạy học ngoại ngữ, tin học. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học. Thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.



