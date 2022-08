Lùi thêm 3 ngày cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

(GLO)- Năm này là năm đầu tiên thí sinh cả nước thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ (sư phạm) và đóng lệ phí theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến nên Bộ GD-ĐT mới có thông báo lùi lịch thí sinh nộp trực tuyến lệ phí xét tuyển ĐH trên hệ thống so với kế hoạch ban đầu.

Các em học sinh là tương lai của nước nhà. Ảnh: Gialai online

Thông báo của Bộ GD-ĐT phát đi ngày 21-8 cho biết thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH năm 2022 vì bất cứ lý do gì mà chưa đăng ký được thì qua địa chỉ email: pvluong@moet.gov.vn để được hỗ trợ giúp đỡ, trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo.



Kết thúc gần 1 tháng đăng ký xét tuyển, cả nước có 941.759 thí sinh đăng ký. Nhưng đến 17 giờ ngày 20-8 là hạn cuối nhưng có tới 325.716 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống.



Lý giải điều này, một số người có trách nhiệm cho là do thí sinh sau khi biết điểm tốt nghiệp trung học mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Những em có định hướng khác sau khi biết điểm tốt nghiệp đã không lựa chọn con đường vào đại học. Dịch Covid-19 kéo dài sau khi được ngăn chặn cũng khiến những em có điều kiện lựa chọn con đường đi du học...



Với lịch điều chỉnh mới, chức năng thanh toán được mở cho các tỉnh/thành trễ hơn 3 ngày cụ thể như sau:



Từ ngày 24 đến 29-8 thực hiện với các tỉnh/thành: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.



Từ ngày 25 đến 30-8 thực hiện với các tỉnh/thành: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.



Và từ ngày 26 đến 31-8 thực hiện với các tỉnh/thành phố còn lại.

THẤT SƠN (tổng hợp)