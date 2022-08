Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

(GLO)- Chiều 30-8, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Cụm thi đua số 3 ngành Giáo dục tổng kết năm học 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Khoa Nghi chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các đơn vị: Bảo Việt Gia Lai, Viettel Gia Lai, VNPT Gia Lai.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 762 trường mầm non và phổ thông với 409.269 học sinh (tăng 2 trường và 9.120 học sinh so với năm học 2020-2021); có 13 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên với 1.800 học viên. Tổng số cán bộ, giáo viên từ bậc mầm non đến phổ thông là 23.315 người. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị đảm bảo nhu cầu học tập cho học sinh, không có em nào phải nghỉ học vì thiếu trường, lớp.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngành Giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, tổ chức dạy học linh hoạt theo khung kế hoạch năm học và hướng dẫn tinh giản chương trình; chuẩn bị các điều kiện học trực tuyến cũng như tận dụng thời gian tổ chức dạy trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát; phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại nhà theo các kênh phù hợp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Hoạt động dạy và học được chỉ đạo theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực cho người học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2 và 6. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của tỉnh tiếp tục được nâng lên. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, tỉnh có 28 học sinh đạt giải (xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên, thứ 4 ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); 2/2 dự án tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia đều đạt giải. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chung toàn tỉnh sau phúc khảo năm 2022 đạt 98,35% (tăng 0,37% so với năm 2021 và cao nhất từ trước đến nay).

Ngoài ra, toàn ngành cũng đã tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong GD-ĐT gắn với đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học; xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho học liệu số; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở lĩnh vực GD-ĐT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về kết quả nổi bật của toàn ngành trong năm học 2021-2022; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ dạy học và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: biện pháp huy động trẻ mầm non ra lớp; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác chuẩn bị điều kiện triển khai dạy học môn Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học và giảng dạy lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục, góp phần cải cách hành chính...

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đề nghị toàn ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo các nghị quyết của Trung ương trong năm học 2022-2023; tập trung thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới gắn với thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với điều kiện của địa phương; đảm bảo nơi nào có học sinh, có trường, lớp thì phải có giáo viên giảng dạy.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng nhấn mạnh: Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, toàn ngành cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện mục tiêu “kép”; phát huy thành tích đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của tỉnh.

Giám đốc Viettel Gia Lai Trần Văn Thuân (bìa trái) trao bảng tượng trưng tặng học bổng "Vì em hiếu học" năm học 2022-2023 cho Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định. Ảnh: Mộc Trà

Dịp này, Viettel Gia Lai đã trao bảng tượng trưng tặng 720 suất học bổng “Vì em hiếu học” với tổng trị giá 1,44 tỷ đồng (tương đương 2 triệu đồng/suất) cho Sở GD-ĐT. Được biết, số học bổng này sẽ được Viettel Gia Lai trao bằng tiền mặt đến tận tay các học sinh nghèo vượt khó học tốt (bậc tiểu học và THCS) trên địa bàn tỉnh nhân lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

MỘC TRÀ