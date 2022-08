Gia Lai: Học sinh lớp 1 nô nức tựu trường

(GLO)- Sáng 22-8, cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, học sinh lớp 1 ở Gia Lai cũng nô nức tựu trường. Hai tuần học dự bị trước lễ khai giảng sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức và trang bị thêm nhiều kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào năm học mới.



Cô và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Đức Thụy



Hơn 6 giờ sáng, tiết trời TP. Pleiku vẫn lất phất mưa. Tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn), đông đảo phụ huynh đã đưa con đến trường từ khá sớm. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cũng đã có mặt ở các lớp học, nở nụ cười tươi đón chào học sinh; đồng thời hướng dẫn thêm cho phụ huynh tìm đúng lớp của con mình. Cô Trần Thị Huê-giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5-cho hay: “Lớp tôi có 42 học sinh. Trong ngày đầu tiên, lớp chỉ vắng 1 em. Bên cạnh nhiều em phấn khởi tới trường thì cũng có một số em òa khóc vì lạ lẫm với môi trường mới. Vì thế, tôi phải dành ra thời gian đầu giờ dỗ dành, động viên các em. Trong tuần đầu tiên này, tôi chủ yếu giúp học sinh làm quen với trường, lớp và ổn định nền nếp; kiểm tra đồ dùng học tập; hướng dẫn cho các em một số kỹ năng cần thiết cũng như thống nhất việc sử dụng ký hiệu riêng giữa cô trò với nhau để thuận tiện trong quá trình dạy và học”.



Theo Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Phượng, năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Chu Văn An có 6 lớp 1 với 250 học sinh. Thời gian này, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh lớp 1 đến trường vào buổi sáng, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 10 giờ. Việc học bán trú sẽ được tổ chức sau ngày 5-9. Bên cạnh cho học sinh làm quen với trường lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức bầu ban cán sự lớp để giúp quản lý lớp học; hướng dẫn các em nắm nội quy, quy chế của nhà trường và chuẩn bị các hoạt động cho lễ khai giảng năm học mới.

Cô Trần Thị Huê-giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) dỗ dành học sinh trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Mộc Trà



Hòa chung không khí vui tươi của ngày tựu trường, các cơ sở giáo dục ở khu vực phía Đông tỉnh cũng hân hoan đón hơn 4.660 học sinh lớp 1 tới lớp. Trước đó, ngành Giáo dục địa phương cũng đã chỉ đạo các trường triển khai nhiều giải pháp để huy động học sinh ra lớp đầy đủ. Ông Nguyễn Thanh Phong-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro-cho biết: Đặc thù của huyện là số học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao nên ngành rất chú trọng đến việc vận động học sinh đến trường, nhất là học sinh đầu cấp. Từ đầu tháng 7, Phòng đã có văn bản hướng dẫn cho các trường nhằm huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn vào học lớp 1; tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nắm rõ các quy định về công tác tuyển sinh. Ngày 22-8, toàn huyện có 1.270 học sinh lớp 1 tựu trường, đảm bảo đúng kế hoạch và quy định.



Sáng 22-8, hầu hết học sinh lớp 1 (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đã có mặt đầy đủ. Ảnh: Ngọc Minh



Tại 2 cơ sở, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ để tổ chức tựu trường cho 246 học sinh lớp 1. Cô Khổng Quang Ánh-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: “Không khí ngày đầu tiên đến trường của lớp 1 rất phấn khởi và đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Nhà trường xác định việc học tập của học sinh đầu cấp rất quan trọng, do đó, bên cạnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học, chúng tôi đã bố trí toàn bộ giáo viên giàu kinh nghiệm, có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cao đảm nhận việc giảng dạy đối với lớp 1”.



Ở khu vực phía Đông Nam tỉnh, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trok, huyện Ia Pa), công tác chuẩn bị đón học sinh lớp 1 tựu trường cũng được hoàn tất từ khá sớm. Năm học 2022-2023, trường có 116 học sinh khối 1 chia thành 4 lớp. Theo cô Ngô Thị Bích Hiền-Phó Hiệu trưởng nhà trường, trong ngày đầu tiên tựu trường, có 20 em vắng mặt. Ban Giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn chia thành từng tổ, sau buổi đầu tiên nhận lớp sẽ xuống trực tiếp các thôn, làng vận động học sinh đến trường đúng thời gian quy định; đồng thời phối hợp với hệ thống chính trị thôn tiếp tục thông báo kế hoạch thời gian năm học trên hệ thống loa phát thanh của xã để phụ huynh nắm được và đưa con tới lớp.



Chị Trương Thị Thu Hà (bìa trái; thôn Quý Tân, xã Ia Trok, huyện Ia Pa) quyết định nghỉ một buổi chợ để dẫn con đến lớp trong ngày tựu trường. Ảnh: Vũ Chi



Cô Ngô Thị Bích Hiền-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Ngay sau buổi tựu trường đầu tiên, học sinh khối lớp 1 sẽ bắt đầu học tuần 0. Các em sẽ được làm quen với trường, với lớp, thời gian biểu và làm quen với Tiếng Việt trước khi bắt đầu năm học mới. Các cô giáo chủ nhiệm 4 lớp 1 đều là giáo viên biên chế, có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy lớp 1 nên nhà trường hoàn toàn yên tâm giao trọng trách quản lý học sinh trong thời gian này. Riêng thầy cô giáo bộ môn và các khối lớp khác sẽ tiếp tục tổng dọn vệ sinh trường lớp, tập văn nghệ, tập nghi thức đội chuẩn bị cho ngày khai giảng.



Ngày tựu trường đầu tiên, không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 cũng hồi hộp, lo lắng không kém. Để đưa con đi học đúng thời gian, chị Đặng Tuyết Trân (tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) dậy sớm hơn bình thường, chuẩn bị quần áo, đồ dùng học tập và thức ăn cho con. Chị cũng chuẩn bị bình nước uống riêng, dung dịch sát khuẩn và khẩu trang để giúp con đảm bảo an toàn phòng dịch. “Vì bé là con đầu nên vợ chồng tôi khá bỡ ngỡ và lo lắng. Trước đó, chúng tôi đã đưa con đến tham quan trường để bé làm quen với môi trường mới. Có lẽ vì thế mà hôm nay tới lớp, con không quá e dè, nhanh chóng bắt chuyện và hòa đồng với cô cùng các bạn”-chị Trân chia sẻ.



Đồng tâm trạng, chị Trương Thị Thu Hà (thôn Quý Tân, xã Ia Trok) cũng quyết định nghỉ một buổi chợ để đồng hành cùng con trai tới lớp. Sau khi dẫn con đi tham quan một vòng xung quanh trường, khu vệ sinh, khu rửa tay, chị Hà hướng dẫn con sát khuẩn tay theo quy định trước khi vào lớp. “Trước đó, cô giáo chủ nhiệm đã lập nhóm Zalo phụ huynh của lớp để thông báo những công việc cần chuẩn bị cho con khi đến trường. Hôm nay, được cô giáo đón ngay từ cửa lớp, thấy cháu vui vẻ, tự tin làm quen với các bạn nên tôi khá yên tâm. Hy vọng con sẽ có một năm học chăm ngoan tại ngôi trường mới”-chị Hà bộc bạch.



Ông Nguyễn Văn Đông-Trưởng phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo): Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có khoảng 1.200 lớp 1 với gần 35.000 học sinh. Trước đó, Sở đã có văn bản yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục có bậc tiểu học thuộc thẩm quyền quản lý chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn 2 tuần so với ngày khai giảng, giúp các em làm quen với nền nếp của trường tiểu học cũng như việc sử dụng sách vở, đồ dùng học tập. Đặc biệt, chú trọng củng cố kiến thức, tăng cường tiếng Việt và trang bị những kỹ năng cần thiết để học sinh lớp 1, nhất là học sinh dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin hơn khi bước vào tuần học chính thức.

NHÓM PHÓNG VIÊN