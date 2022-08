Đức Cơ: Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

(GLO)- Chiều 23-8, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.





Năm học 2021-2022, huyện Đức Cơ có 44 đơn vị trường học với hơn 21.000 học sinh ở các bậc học. Trong năm học vừa qua, huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch Covid-19; xây dựng phương án phòng-chống dịch phù hợp với điều kiện của từng trường và chuyển đổi trạng thái dạy học linh động, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục.

Năm học 2021-2022 nhiều tập thể, cá nhân Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Mỹ Duyên



Nhờ vậy, việc thực hiện nhiệm vụ năm học đã đạt được những kết quả. Ở bậc Mầm non, tỷ lệ huy động trẻ Mầm non đến lớp đạt 65,5% và tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc Tiểu học đạt 96,3% (tăng 0,67% so với năm học trước). Đến cuối năm học, tỷ lệ học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp đạt 99,7%. Trong năm, ngành Giáo dục-Đào tạo huyện tiếp tục quán triệt thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và 2 phong trào thi đua: “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp an toàn”, “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”. Cảnh quan, môi trường ở nhiều trường học đã có chuyển biến tích cực, đảm bảo xanh, sạch và từng bước đạt tiêu chí đẹp và an toàn. Đến nay, toàn huyện có 26/44 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 59,1% tổng số trường học trên địa bàn.



Năm học 2022-2023, dựa trên nguyên tắc “Lấy nhà trường làm nền tảng, thầy cô là động lực và học sinh là trung tâm”, ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Đức Cơ tập trung chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt điều kiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2022-2023 và giai đoạn 2020-2025.



Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tặng giấy khen cho 18 tập thể, 192 cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và phong trào thi đua yêu nước trong năm học 2021-2022; 11 tập thể và 476 cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 87 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.



ĐINH YẾN