Những đồ dùng nào thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT?

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, những đồ dùng vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày 7 và 8.7 bao gồm: Bút viết; bút chì; tẩy; compa; thước kẻ; thước tính; atlat Địa lý Việt Nam (do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành) không được đánh dấu hoặc viết thêm bất kỳ nội dung; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ và không thể truyền, nhận thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp…



Danh sách một số máy tính Bộ GD-ĐT cho phép mang vào phòng thi, gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FZ-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X… Ngoài số máy tính trên, các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của quy chế thi cũng được phép mang vào phòng thi.





Thí sinh tuyệt đối không mang những đồ vật sau vào phòng thi: Bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, chất gây cháy nổ, vũ khí, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc có chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài và chấm thi.



Để thí sinh vào phòng thi một cách tự tin cũng như tránh mắc những sai sót không đáng có khiến ảnh hưởng tâm lý làm bài thi ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý thí sinh cần soạn trước các vật dụng cần thiết được quy định mang vào điểm thi. Sử dụng các loại máy tính đúng quy định. Không được quên thẻ dự thi và căn cước công dân. “Lỡ quên thì bình tĩnh làm cam kết với cán bộ coi thi”, thầy Cang hướng dẫn.



Ngoài ra, người phụ trách công tác khảo thí của Sở GD-ĐT TP.HCM cũng chỉ thêm thí sinh không mang điện thoại, đồng hồ thông minh, đề cương… vào điểm thi. Vì nếu mang theo cần gửi tại nơi mà điểm thi quy định cách phòng thi 25 m sẽ mất thời gian khi gửi đầu giờ và nhận cuối giờ thi.



Riêng về máy tính, thầy Huỳnh Kiều Viết Lãm, giáo viên Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1, TP.HCM), chia sẻ: “Máy tính là 'bạn đồng hành' không thể thiếu và rất quan trọng trong phòng thi đối với thí sinh. Đặc biệt với thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên, có nhiều bài tập phải thực hiện nhiều bước tính. Nếu được, thí sinh nên chuẩn bị 2 máy tính và đều là những máy tính thân thuộc mình đã sử dụng thuần thục, tránh tình trạng gần tới ngày mới đi mượn, đi mua, vì khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT sẽ mất thời gian để não 'làm quen' với máy tính mới, tốn công vô ích, và căng thẳng thêm cho não vốn đã rất áp lực".



