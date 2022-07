Lộ đề thi: "Thưa các đồng chí, dưới 100 triệu không có chuyện đỗ đâu!"

“Kaito Kit trộm đề” đã được mời làm việc khi mà tài khoản này đã 3 năm liền đoán trúng đề thi môn ngữ văn. Nhưng chuyện có thật là đến 20 người mua bán đề thi, làm lộ tài liệu thuộc vào dạng “tối mật”.





Một bị can bị bắt tạm giam về hành vi mua bán đề thi, làm lộ bí mật nhà nước. Ảnh: CAND



Đang có những tranh cãi xung quanh việc “xử lý” tài khoản “Kaito Kid” 3 năm liền đoán trúng đề thi ngữ văn. Trên PLO, TS Cao Vũ Minh (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) cho rằng những dự đoán đề thi môn ngữ văn không phải là thông tin sai sự thật hay giả mạo. Cũng không phải là thông tin bịa đặt, gây hoang mang. Và vì thế, “hành vi này cũng không thể bị xử phạt theo Nghị định 04/2021".



Việc Kaito Kid “đoán đề” được “mời uống trà” vì “tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ”… Đúng là tạo hoá khéo đùa.



Nếu xử lý Kaito, xét ra, không thể xử lý Hoàng Thuỳ Linh. Chẳng phải năm ngoái nữ ca sĩ cũng bảo “đề Mị nói cho mà nghe” và người ta chả bảo đó là tiên đoán về một “đề thi có Mị” đó sao?!



Nhưng, không hề tào lao, có chuyện lộ đề thật. Có dây có dưa, có cán bộ đủ sở, ban, ngành, và có cả vợ một ông sếp.



Và đề ở đây không phải là lô đề mà là đề thi công chức hẳn hoi.



Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị truy tố 20 bị can là công chức, viên chức... thuộc các sở: Nội vụ, LĐTBXH, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐNĐ tỉnh... về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước.



Kết quả điều tra cho biết các đối tượng đã câu kết để trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng tại kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.



Trong số các bị can, không tình cờ, có một người là vợ của Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Nói không tình cờ là vì trong vụ mua bán đề thi ở Phú Yên cũng có một bị cáo là vợ phó Giám đốc Sở Nội vụ.



Nhớ ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội từng thẳng băng: “Thưa với các đồng chí, bây giờ dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ đâu...". Rằng: Có một số đơn vị thi công chức là việc "chạy" để được thi, "chạy" để được đỗ". Mà cụ thể hơn: Trưởng phòng nội vụ các quận, huyện đang là đầu mối nhận tiền "chạy" của các thí sinh để đỗ công chức.



Phát biểu của ông Dực - dù đương chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra năm đó - như đá ném ao bèo. Cho đến vụ Phú Yên, cho đến vụ Lạng Sơn.



Những lời đồn hoá ra không phải chỉ là những lời đồn. Và những dư luận về sự tiêu cực ấy lẽ ra cũng được “mời uống trà” để làm rõ.



Chứ giờ, cả một đám người mua bán đề thi công chức, cho những người phục vụ dân. Cứ bảo sao có những “lỗi đánh máy”.



