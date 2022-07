Khép lại kỳ "vượt vũ môn" với bài thi Ngoại ngữ

(GLO)- Chiều 8-7, hàng ngàn sĩ tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai thoải mái ra về sau khi hoàn thành bài thi Ngoại ngữ-môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Với nhiều quyết tâm và nỗ lực, kỳ thi năm nay đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.



Một số thí sinh hoàn thành kỳ thi sau 2 bài thi tổ hợp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Trách nhiệm của thế hệ trẻ được đưa vào đề Ngữ văn



Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku) trao đổi trước giờ thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: Đức Thụy

4 ngoại ngữ được thí sinh chọn thi



Với môn Ngoại ngữ, các thí sinh phải trả lời 50 câu trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Theo thống kê từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 13.104 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Anh, 16 thí sinh dự thi Tiếng Trung, 2 thí sinh dự thi Tiếng Nhật và 1 thí sinh dự thi Tiếng Hàn. 159 thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Theo quy định, thí sinh đăng ký dự thi sẽ được bố trí phòng thi riêng đối với từng ngoại ngữ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo nguồn nhân lực làm công tác coi thi, các điểm thi đều tiến hành bố trí thi ghép cho các thí sinh thi tiếng Trung, Nhật, Hàn cùng phòng với các thí sinh thi Tiếng Anh.



Là thí sinh duy nhất dự thi môn Tiếng Nhật tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku), song Lê Châu Giang lại không hề cảm thấy áp lực. Tự tin với sự khác biệt của mình, Giang cho biết em hoàn thành khá tốt bài thi. “Lúc đầu, em thi vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương với nguyện vọng theo học Y khoa. Thế nhưng được 1 thời gian, em cảm thấy ngành này không thật sự phù hợp với mình nên quyết định rẽ hướng. Cộng với niềm đam mê truyện tranh và thiết kế truyện tranh của đất nước "mặt trời mọc", em đã đăng ký theo học lớp tiếng Nhật sơ cấp tại 1 trung tâm ngoại ngữ ở TP. Pleiku, rồi tự rèn luyện nâng cao các kỹ năng để thi lấy chứng chỉ”-Giang chia sẻ.

Thí sinh Lê Châu Giang-điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) cho biết bản thân đã hoàn thành khá tốt bài thi Tiếng Nhật. Ảnh: Mộc Trà



Còn với Nguyễn Trọng Quang-thí sinh dự thi Tiếng Hàn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) thì bản thân không hề lẻ loi khi được bố trí ngồi chung với các bạn thi Tiếng Anh. “Mặc dù chọn thi theo thế mạnh của mình, song quá trình làm bài khó hơn so với thực tế. Em đoán mình đạt được khoảng 7 điểm. Hiện em đang tìm hiểu về một số ngôi trường đại học ở Hàn Quốc và dự định sẽ sang đây du học”-Quang cho hay.

Em Nguyễn Thị Nhung là thí sinh duy nhất thi môn tiếng Trung tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Ảnh: Hà Phương



Tiếng Trung cũng là ngoại ngữ được khá đông thí sinh chọn thi. Với ước mơ trở thành giáo viên dạy tiếng Trung, thí sinh tự do Nguyễn Thị Nhung-điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) đã quyết tâm theo đuổi ngoại ngữ này từ nhỏ. “Theo cảm nhận của riêng em, đề thi tiếng Trung năm nay khá dễ. Cộng với kết quả khả quan từ 2 bài thi môn Toán và Ngữ văn, em nghĩ mình có khả năng đạt được mục tiêu đặt ra. Vì vậy, tâm lý em khá thoải mái”-Nhung bày tỏ.



Tương tự, vì yêu thích tiếng Trung nên em Lê Huyền Trang-điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) đã tự học và chọn ngoại ngữ này để thi tốt nghiệp THPT. Theo nữ sinh, cấu trúc đề thi Tiếng Trung cũng giống với bài thi Tiếng Anh với 50 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, 10 câu cuối đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ phong phú mới có thể hiểu và làm được.

Kết thúc kỳ thi THPT năm 2022, thí sinh điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) thở phào nhẹ nhõm. Ảnh: Ngọc Minh



Đối với Tiếng Anh, đa số sĩ tử nhận định, đề thi tập trung nhiều ở dạng đọc hiểu và cấu trúc ngữ pháp, dễ dàng để lấy điểm trung bình. Tuy nhiên, mức độ phân hóa của đề lại khá cao nên các em sẽ khó đạt được điểm tuyệt đối ở môn thi này. Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Trân-điểm thi Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ) phấn khởi: “Đề thi không quá khó, hầu hết chúng em đều làm tốt 30 câu đầu. Em cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành tốt bài thi Tiếng Anh nói riêng và cả kỳ thi tốt nghiệp nói chung”.



Đồng nhận định, thí sinh Bùi Ngọc Thiên Ngân-điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) vui vẻ nói: “Với đề thi này, em nghĩ bản thân sẽ đạt trên 8 điểm. Các bạn chỉ cần nắm chắc kiến thức đều có thể đạt điểm trên trung bình. Trải qua kỳ thi quan trọng, em chúc tất cả các bạn đều đậu tốt nghiệp và đạt được ước mơ của mình”.

Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi, các bậc phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm khi con mình hoàn thành xong kỳ “vượt vũ môn” một cách suôn sẻ. Chị Lương Thị Thúy-phụ huynh có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) tâm sự: “Chúng tôi cũng hồi hộp không kém thí sinh, chỉ mong tất cả các con đều đậu tốt nghiệp, bõ công 12 năm đèn sách. Nghe con nói làm bài được khoảng 70-80% nên tôi rất mừng. Sau kỳ thi, tôi sẽ động viên con nghỉ ngơi, giải tỏa bớt căng thẳng”.



An toàn, đúng quy chế



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã chính thức khép lại. Việc tổ chức kỳ thi tại tỉnh đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn, khách quan và đúng quy chế. Các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi, chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trước và trong kỳ thi.

Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho biết: Toàn huyện có 654 thí sinh, trong đó có 24 thí sinh tự do. Trải qua 2 ngày thi, có 4 thí sinh đăng ký nhưng không dự thi; trong đó có 2 thí sinh khuyết tật được đặc cách thi tốt nghiệp, 1 thí sinh tự do đăng ký xét tuyển đại học nhưng trước ngày thi đã có kết quả xét trúng tuyển nên không dự thi, 1 thí sinh đi làm ăn xa bỏ thi. Các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, đảm bảo phòng-chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi. Khu vực bên ngoài điểm thi không có tình trạng tập trung đông người; phụ huynh, thí sinh, tình nguyện viên chấp hành nghiêm các yêu cầu đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.



Công an thị xã An Khê bố trí cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh



Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-thông tin: Trên địa bàn thị xã có 3 điểm thi: Trường THPT Quang Trung, Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi, Công an thị xã đã chỉ đạo Công an các phường: An Tân, An Bình và An Phú bố trí cán bộ, chiến sĩ, lực lượng bảo vệ dân phố bảo vệ vòng ngoài các điểm thi; tăng cường lực lượng Cảnh sát Giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, không gây ùn tắc khu vực tổ chức điểm thi; đồng thời, thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy tại điểm thi chính thức và dự phòng, có phương án sẵn sàng giải quyết kịp thời sự cố cháy nổ có thể xảy ra liên quan kỳ thi… Công an thị xã cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình tổ chức kỳ thi, từ khâu nhận, bảo quản đề thi tại điểm thi; vận chuyển, giao nhận bài thi về điểm chấm thi; chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn trật tự kỳ thi, phối hợp với Hội đồng coi thi phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hình vi gian lận, tiêu cực, không để xảy ra lộ, mất đề thi, bài thi, cháy nổ…



Lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cũng đã làm tốt nhiệm vụ “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” cho các sĩ tử. Theo số liệu tổng hợp của Tỉnh Đoàn, từ ngày 6-7 đến 8-7, các đội hình tình nguyện đã hỗ trợ 9.932 lượt thí sinh với 613 suất cơm miễn phí; 9.233 chai nước suối; 4.770 chiếc khẩu trang y tế; 157 chai dung dịch sát khuẩn; 222 lượt xe ôm miễn phí; 534 chỗ ở miễn phí. Bên cạnh đó, các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 181 suất học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình Tư vấn-Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh (huyện Chư Sê). Ảnh Phan Lài



Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh-khẳng định: Có thể nói, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Gia Lai đã thành công tốt đẹp. Công tác in sao đề thi được thực hiện có hiệu quả và được giám sát, bảo quản, vận chuyển an toàn đến các điểm thi. 40 điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất theo đúng quy định, phục vụ tốt cho kỳ thi, không có giám thị vi phạm quy chế thi. Đối với thí sinh dự thi, về cơ bản, các em đã thực hiện đúng nội quy thi. Chỉ có điều đáng tiếc là trong buổi thi cuối cùng, tại điểm thi Trường THPT Pleiku có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ.



“Ngay sau kỳ thi, công tác chấm thi sẽ được triển khai tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị và bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo hoạt động chấm thi. Theo đó, Ban chấm thi Trắc nghiệm sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 9-7, còn Ban Chấm thi Tự luận làm việc từ ngày 11-7. Dự kiến, chúng tôi sẽ hoàn thành việc chấm thi chậm nhất vào ngày 20-7. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 24-7”-ông Lê Duy Định cho biết.



1 thí sinh vi phạm Quy chế thi



Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, trong buổi thi Ngoại ngữ chiều 8-7, có 13.086 thí sinh dự thi Tiếng Anh, 16 thí sinh dự thi Tiếng Trung, 2 thí sinh dự thi Tiếng Nhật và 1 thí sinh dự thi Tiếng Hàn; trong đó môn Tiếng Anh vắng 18 thí sinh. Tại 40 điểm thi, không ghi nhận trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và vi phạm quy chế thi. Riêng tại điểm thi Trường THPT Pleiku, 1 thí sinh đã vi phạm Quy chế thi vì mang điện thoại di dộng vào phòng thi khi dự thi môn Tiếng Anh. Điểm thi đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi đối với thí sinh này.



Còn theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi có 23 trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh mắc một số bệnh thông thường; không ghi nhận trường hợp F0. Riêng ngày 8-7, có 1 thí sinh bị sốt phải nhập viện điều trị và vắng thi.

NHÓM PHÓNG VIÊN