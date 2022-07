Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Gia Lai tăng 3 bậc xếp hạng

(GLO)- Ngày 24-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT của Gia Lai đạt 98,33%. Đây là kết quả đáng khích lệ của ngành GD-ĐT Gia Lai sau một năm học khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.





Điểm trung bình bài thi tốt nghiệp của Gia Lai xếp vị trí thứ 43 trên cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2021). Ảnh: Đức Thụy

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp THPT của tỉnh năm nay khá cao với 98,33% (tăng 0,48% so với năm 2021). Trong đó, khối THPT chính thức đạt 99,32%; hệ Giáo dục thường xuyên đạt 78,63%. Toàn tỉnh có 20 trường đạt tỷ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT (không tính thí sinh tự do). Nhiều ngôi trường quen thuộc tiếp tục được điểm tên ở thành tích này như: Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, THPT Phan Bội Châu, THPT chuyên Hùng Vương, THPT Chi Lăng, Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai (TP. Pleiku); THCS và THPT Kpă Klơng (huyện Mang Yang); THPT Pleime (huyện Chư Prông); THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa); THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê); THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa).



Đứng chân trên địa bàn xã Ia Ga (huyện Chư Prông), Trường THPT Pleime là nơi “chắp cánh tri thức” cho học sinh của 5 xã vùng biên gồm: Ia Ga, Ia Piơr, Ia Lâu, Ia Mơr và Ia Pia. Khắc phục khó khăn, thầy và trò nhà trường không ngừng phấn đấu, vươn lên trong dạy và học. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngôi trường này có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%. Thầy Nguyễn Thế Hùng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhà trường đã phân công giáo viên vào hệ thống để trích xuất dữ liệu. Chúng tôi đã vỡ òa vui mừng khi 124/124 học sinh lớp 12 của trường đều vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, một số em đạt kết quả khá cao. Để có được “trái ngọt” này, nhà trường đã căn cứ vào điều kiện thực tế và lực học của học sinh để tập trung ôn thi tốt nghiệp theo đúng kế hoạch; đồng thời, tổ chức phân luồng trong ôn tập gắn với tư vấn chọn tổ hợp môn xét tốt nghiệp cho các em”.



Kỳ thi năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) với kết quả tốt nghiệp toàn trường đạt 100%. Thầy Hà Hữu Phúc-Hiệu trưởng nhà trường-phấn khởi chia sẻ: Thuận lợi của nhà trường là toàn bộ học sinh lớp 12 đều ở nội trú nên chúng tôi có thể chủ động trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học, ôn tập, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sau 1 năm bị tụt hạng, thầy trò đã phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. Hiện giáo viên chủ nhiệm các lớp đã thông báo kết quả thi đến toàn bộ học sinh. Vài ngày tới, nhà trường sẽ tổ chức cấp phát phiếu báo điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả học bạ cho học sinh để các em hoàn thành đăng ký xét tuyển đại học.

Em Lê Thanh Bình (bìa trái)-Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) là thủ khoa khối A00 của tỉnh; đồng thời là thủ khoa khối A1 với 28,6 điểm. Ảnh Nhân vật cung cấp



Với đề thi được đánh giá là “dễ thở” và bám sát chương trình học, nhiều thí sinh Gia Lai đã không để tuột khỏi tầm tay điểm số cao. Em Lê Thanh Bình (lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) là một trong số đó khi sở hữu bảng điểm ấn tượng: Toán 9,6; Ngữ văn 8,5; Vật lý 10; Hóa học 9,75; Sinh học 7,25; Tổ hợp Khoa học Tự nhiên 9; Tiếng Anh 9. Đáng chú ý, Bình là thí sinh xếp vị trí thứ 15 trong tổng số 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) cao nhất cả nước với 29,35 điểm, theo thống kê của trang https://thi.tuyensinh247.com. Với số điểm này, Bình cũng là thủ khoa khối A00 của tỉnh; đồng thời là thủ khoa khối A1 với 28,6 điểm.



Bình chia sẻ: “Nhà em ở tổ 9, thị trấn Kbang. Từ nhỏ đến năm lớp 11, em học tập ở địa phương; năm lớp 12 mới chuyển lên Trường THPT Chi Lăng. Dù đối mặt với không ít khó khăn nhưng em đã cố gắng thích nghi tốt nhất với môi trường mới để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Ngoài giờ lên lớp, em dành nhiều thời gian cho việc tự học, tự nghiên cứu và chỉ học đủ trong khả năng của mình. Nhận kết quả thi, em rất vui vì sẽ có cơ hội trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh như em hằng mong ước”.

Em Trần Đại Nghĩa bên cô giáo dạy môn Lịch sử suốt 3 năm THPT. Ảnh: Nhân vật cung cấp



Tương tự, em Trần Đại Nghĩa (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương) cũng không giấu được niềm vui khi đạt điểm số cao ở khối C00; trong đó, môn Lịch sử 10 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm, Địa lý 9,5 điểm. “Là học sinh chuyên Sử, lại có nền tảng kiến thức khi tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia nên em không gặp nhiều khó khăn ở môn thi này. Riêng các môn còn lại, bí quyết học của em là nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, kết hợp luyện các bộ đề sát với ma trận mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Với kết quả này, em hy vọng mình có thể đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội hay Học viện Biên phòng”-Nghĩa bộc bạch.



Còn với nữ sinh Lê Nguyễn Trâm Anh (lớp 12B1, Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông) thì số điểm đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT chính là “quả ngọt” sau những tháng năm vượt khó đến lớp. Nhà ở xã Ia Pia, hàng ngày, Trâm Anh đều đặn di chuyển 30 km cả đi lẫn về để học tập, với mong muốn hiện thực hóa ước mơ trở thành một luật sư hoặc biên dịch viên tiếng Anh trong tương lai. “Em khá hài lòng với điểm thi của mình với 7,8 điểm Toán; 8,7 điểm Ngữ văn; 9,25 điểm Lịch sử; 8,25 điểm Địa lý; 7,8 điểm Tiếng Anh và điểm 10 môn Giáo dục công dân. Em đặc biệt yêu thích môn Anh văn và Giáo dục công dân vì nó giúp em năng động, tự tin, nâng cao kỹ năng sống và kiến thức pháp luật”-Trâm Anh bày tỏ.

Nữ sinh Lê Nguyễn Trâm Anh (bìa trái)-Trường THPT Pleime (huyện Chư Prông) hài lòng với số điểm thi tốt nghiệp của mình sau nhiều năm vượt khó đến lớp. Ảnh nhân vật cung cấp





Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh rất đáng khích lệ trong bối cảnh chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19, học sinh phải học trực tuyến trong một thời gian dài. Theo đó, tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp tăng 0,48%; điểm trung bình bài thi tốt nghiệp của tỉnh là 6,198, đứng thứ 43 trên cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2021), đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên (sau Lâm Đồng) và thứ 5 trong 10 tỉnh của cụm thi đua khu vực duyên hải miền Trung-Tây Nguyên (sau Lâm Đồng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Kết quả này là minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tỉnh và toàn ngành nói chung, các trường và học sinh nói riêng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.



MỘC TRÀ