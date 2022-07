Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp

14 giờ chiều nay (6-7), thí sinh sẽ bắt đầu đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.





Theo ghi nhận tại các địa phương, đến chiều 5-7, công tác đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi cũng như chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã hoàn tất.



Chỉnh sửa sai sót



Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ căn cước công dân (CCCD) và giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.



Thí sinh tới điểm thi, vào đúng phòng thi (ghi trong giấy báo dự thi) để làm thủ tục dự thi, xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân. Nếu thấy có bất cứ những sai sót nào về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, cần báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc những người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xem xét, kịp thời xử lý. Với những trường hợp bị mất thẻ CCCD hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để kịp thời xử lý.



Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp THPT, nghe phổ biến lại lịch thi từng môn, các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi...



Ông Võ Thiện Cang, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM, khuyên thí sinh: Đúng 14 giờ ngày 6-7, các em có mặt tại điểm thi: xem phòng thi, nắm quy chế và kiểm tra lại các thông tin cá nhân. Nếu có điều chỉnh báo lại cho cán bộ coi thi (CBCT) và nhớ cầm theo giấy tờ minh chứng để chỉnh sửa lần cuối. Sáng đi thi có mặt đúng giờ. Chiều đi thi vẫn có mặt đúng giờ, đừng chủ quan mà vội vàng rồi quên giấy tờ cá nhân hay máy tính ở nhà. Lưu ý, không được đi trễ, nếu trễ sau khi tính giờ làm bài 15 phút, sẽ không được tham gia kỳ thi.



Ông Cang cũng lưu ý thí sinh cần soạn các vật dụng cần thiết được quy định mang vào điểm thi. Sử dụng các loại máy tính đúng quy định. Không mang điện thoại, đồng hồ thông minh, cặp, ba-lô, túi xách, hộp bút, đề cương... vào điểm thi. Lỡ mang theo thì phải gửi tại nơi điểm thi quy định cách phòng thi 25 m, sẽ mất thời gian.





Học sinh lớp 12 TP Tam Kỳ, Quảng Nam tham dự chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” 2022 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: Huy Lân



Phòng chống gian lận công nghệ cao



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất. Trong đó, cần bố trí phòng thi riêng cho thí sinh F0 ở vị trí phù hợp như gần cổng trường để thuận lợi cho việc đi lại và bảo an đảm toàn phòng chống dịch. Đặc biệt, với những phòng thi sát nhà dân thì điểm thi cần phải có giải pháp để bảo đảm an toàn, nhất là tình huống thí sinh sử dụng công nghệ cao để thu/phát sóng.



Trước những yêu cầu, thách thức của việc phòng chống gian lận, nhất là gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi trong kỳ thi năm nay, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết thành phố đã quán triệt, tập huấn đầy đủ, nghiêm túc về các quy chế, quy định đến tất cả các bộ phận phục vụ trong kỳ thi.



Trong đó, xây dựng các phương án phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường và tổ chức kỳ thi. Ngành giáo dục phối hợp với công an thành phố xử lý kịp thời nhất, nhanh chóng nhất thông tin trên không gian mạng liên quan đến kỳ thi. Số cán bộ công an trực tại điểm thi lên đến 316 người.



Cũng theo ông Lê Hoài Nam, quy định mới yêu cầu vật dụng thí sinh phải để cách phòng thi 25 m trong kỳ thi năm nay được thành phố thực hiện nghiêm túc.







Theo Yến Anh - Đặng Trinh (NLĐO)