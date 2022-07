Gia Lai có 61 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(GLO)- Chiều 24-7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 61 điểm 10 ở các bài thi môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.





Em Nguyễn Vũ Nhật Huy (bìa phải)-Trường THPT chuyên Hùng Vương là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Cụ thể: môn Toán và Vật lý mỗi môn có 1 bài, Hóa học 3 bài, Lịch sử 23 bài, Địa lý 4 bài, Tiếng Anh 2 bài và nhiều nhất là môn Giáo dục công dân với 27 bài điểm 10.



Các thí sinh đạt thủ khoa cấp tỉnh (chưa tính điểm ưu tiên) các khối thi năm nay gồm: Lê Thanh Bình (Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) thủ khoa khối A với 29,35 điểm và A1 với 28,6 điểm; Nguyễn Gia Thành (Trường THPT Quang Trung, thị xã An Khê) thủ khoa khối B với 28,5 điểm; Lương Tri (Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa), Cao Quốc Bảo và Trương Minh Hiếu (cùng là học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai) đồng thủ khoa khối C với 28,5 điểm; Cao Thị Thảo Linh (thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Chư Prông) thủ khoa khối D với 28,55 điểm.



Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh thuộc về thí sinh Nguyễn Vũ Nhật Huy (Trường THPT chuyên Hùng Vương) với 37,06 điểm.



