Công bố lộ trình về Không gian giáo dục đại học ASEAN 2025

Chương trình SHARE (Support to Higher Education in the ASEAN Region) khởi động từ tháng 3-2014, là chương trình giáo dục đại học hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) kết hợp với Đông Nam Á (ASEAN), nhằm hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hoạt động của ASEAN về giáo dục. Các hợp phần của Chương trình bao gồm: Đối thoại chính sách, khung tham chiếu về chất lượng và đảm bảo chất lượng khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ trong ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa ASEAN và EU, các chương trình học bổng cho sinh viên trong khối ASEAN và EU.