Bộ GD-ĐT khẳng định thông tin lộ đề thi ngữ văn chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm, không phải lộ đề thi. Đối với nghi vấn đề thi toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã chủ động vào cuộc để xác minh thông tin.





Chiều 8-7, ngay sau khi thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT.





Bộ GD-ĐT cho biết đã chuyển Bộ Công an xác minh thông tin liên quan đề thi toán, ngữ văn



Liên quan đến thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ văn được đăng trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT, khẳng định đây chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm, không phải lộ đề thi. Bộ GD-ĐT cũng đã chuyển đơn vị chức năng của Bộ Công an để xác minh, làm rõ.



Đối với nghi vấn đề thi Toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, ông Phong cho biết ngay khi nhận được thông tin, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã chủ động vào cuộc để xác minh thông tin… Các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo đúng quy định hiện hành.



Theo Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là: 1.002.432. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88%. Tổng số thí sinh tự do là 43.373, chiếm 4,33%. Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 83,134, chiếm 8,29%. Tổng số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 39,184, chiếm 31,86%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 330.357, chiếm 31,86%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa



Tổng số thí sinh dự thi: 989.863 đạt tỷ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn: 99,6 %; Toán: 99,59%; Khoa học Tự nhiên: 99,68%; Khoa học Xã hội: 99,59%; Ngoại ngữ: 97,2%;



Số thí sinh thuộc diện F0: 79 thí sinh của 20 Hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi: 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi: 61 thí sinh.



50 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn: 12 thí sinh, Toán: 10 thí sinh; Khoa học tự nhiên: 10; Khoa học xã hội: 11; tiếng Anh; 07. Trong đó có 06 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 44 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ nào vi phạm Quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.



Bộ GD-ĐT nhận định theo báo cáo của các địa phương, công tác coi thi của Kỳ thi tại tất cả các điểm thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo Yến Anh (NLĐO/ảnh: Hữu Hưng)