Trường mầm non giữ trẻ dịp hè: Giải tỏa nỗi lo cho phụ huynh

(GLO)- Thời điểm này, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tổ chức các lớp dạy hè nhằm giải tỏa nỗi lo tìm nơi gửi con cho phụ huynh học sinh. Ngoài đảm bảo chế độ chăm sóc, các trường còn xây dựng chương trình sinh hoạt theo hướng trải nghiệm, vận động và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Trường Mầm non Họa Mi 1 (thị trấn Chư Prông) có khoảng 100 trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi học hè tại 2 cơ sở với 4 lớp. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Nga, trên cơ sở nhu cầu và thỏa thuận với phụ huynh, từ ngày 1-6, nhà trường bắt đầu tổ chức dạy hè cho trẻ. Hoạt động này sẽ kéo dài đến khi bước vào năm học mới. “Là trường tư thục nên việc tổ chức các lớp hè vừa giúp phụ huynh giải tỏa nỗi lo tìm nơi gửi con, vừa tạo điều kiện cho giáo viên có thêm thu nhập sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”-cô Nga nhận định.

Chị Trần Thị Huyên (thôn Đông Hà, thị trấn Chư Prông) có 2 con nhỏ 3 và 5 tuổi. Ông bà nội, ngoại không thể cậy nhờ nên mỗi khi hè đến, anh chị lại loay hoay tìm một địa chỉ an toàn, tin tưởng để gửi các con. Khi nghe tin Trường Mầm non Họa Mi 1 thông báo sẽ tổ chức dạy hè nếu phụ huynh có nhu cầu, chị đã đăng ký cho các con theo học. “Công việc của vợ chồng tôi đều khá bận rộn, không thể thay nhau nghỉ ở nhà trông các cháu được. May sao trường mà các con đang theo học có dạy hè nên gia đình rất an tâm. Con đã quen trường, quen cô nên tâm lý cũng không bị xáo trộn nhiều. Đến trường, con được các cô chăm sóc chu đáo. Tôi cho rằng, việc các trường mầm non mở lớp học hè cho trẻ theo nhu cầu của cha mẹ học sinh là rất thiết thực”-chị Huyên chia sẻ.

Trẻ tham gia học hè tại Trường Mầm non Họa Mi 1 (thị trấn Chư Prông). Ảnh: Mộc Trà

Tương tự, chị Nguyễn Thị Phương (tổ 4, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cũng vừa đăng ký cho con gái học hè tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương). Chị cho hay: “Con trai tôi mới hoàn thành chương trình bậc học mầm non tại trường. Tôi quyết định cho bé học hè để làm quen với môi trường mới trước khi bước vào năm học mới, bản thân cũng có thời gian tập trung hơn cho công việc kinh doanh. Dù vẫn hơi lo lắng về tình hình dịch Covid-19, song cho con học tại trường, chúng tôi vẫn an tâm hơn là gửi ở các hộ giữ trẻ tư nhân”.

Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức học hè cho trẻ từ giữa tháng 6 đến khoảng cuối tháng 7-2022. Toàn trường có 10 lớp với khoảng 330 trẻ ở tất cả độ tuổi đang theo học; có 22 giáo viên tham gia dạy hè. Theo cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng nhà trường, mỗi dịp hè đến, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh rất cao. Hầu như năm nào, nhà trường cũng đều tổ chức các lớp học hè. Trong buổi họp phụ huynh trước khi kết thúc năm học, gia đình nào có nguyện vọng cho con học hè tại trường thì đăng ký. Trên cơ sở đó, nhà trường tổng hợp danh sách và có tờ trình xin ý kiến của UBND phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố để triển khai dạy.

“Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục trong thời gian dạy hè; đồng thời, yêu cầu giáo viên soạn giảng, chuẩn bị cụ thể nội dung bài học. Chương trình dạy hè chủ yếu tăng cường hoạt động trải nghiệm ngoài trời, chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian và giúp bé rèn luyện các kỹ năng mềm theo độ tuổi. Chế độ chăm sóc, dinh dưỡng được trường duy trì đảm bảo như trong năm học chính khóa. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, phòng ngừa tai nạn thương tích và đảm bảo an toàn thực phẩm... trong quá trình tổ chức dạy”-cô Thủy thông tin thêm.

Không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực cho phụ huynh và học sinh, việc tổ chức các lớp học hè cũng tạo điều kiện để giáo viên gắn bó hơn với nghề. “Năm nay, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cô trò chúng tôi chỉ được dạy và học trực tiếp với nhau vỏn vẹn 2,5 tháng. Vì thế, khi trường mở lớp học hè, tôi đã tự nguyện đăng ký tham gia để được gần gũi thêm với các bé. Phần lớn trẻ cũng rất vui khi tiếp tục được đến trường học tập, vui chơi; được khám phá, rèn luyện kỹ năng sống cùng cô và bạn bè”-cô Nguyễn Thị Lê Na-giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng-bày tỏ.

Cô Nguyễn Thị Lê Na-giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) hướng dẫn trẻ tạo hình trong một giờ học hè. Ảnh: Mộc Trà

Theo số liệu thống kê từ Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo), tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 71/267 cơ sở giáo dục mầm non tổ chức dạy hè cho trẻ với 349 nhóm/lớp và hơn 6.700 trẻ theo học. Trong đó, nhiều nhất là ở huyện Chư Prông với 42 nhóm/lớp và 1.084 trẻ đang theo học tại 3 trường công lập và 7 cơ sở nhóm lớp độc lập tư thục. Riêng các huyện: Kbang, Đak Pơ, Đak Đoa, Đức Cơ, Chư Pưh và Phú Thiện chỉ mới có các trường ngoài công lập và cơ sở nhóm lớp độc lập tư thục tổ chức dạy hè; còn các trường công lập vẫn đang xin chủ trương để triển khai thực hiện vào đầu tháng 7 tới. Hầu hết các trường bắt đầu hoạt động hè từ đầu tháng 6 sau khi kết thúc năm học; riêng TP. Pleiku muộn hơn nửa tháng. Dự kiến, công tác dạy hè của các trường sẽ kết thúc vào cuối tháng 7.

Bà Nguyễn Thị Phương Huệ-Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học-cho biết: “Tất cả cơ sở giáo dục mầm non tổ chức dạy hè đều dựa trên nhu cầu chính đáng của phụ huynh; được sự cho phép và trực tiếp quản lý của UBND cấp xã cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo; có chương trình, kế hoạch giảng dạy cụ thể, chủ yếu tập trung giáo dục kỹ năng sống, ôn lại kiến thức cho trẻ, nhất là trẻ 5 tuổi để chuẩn bị tốt hành trang cho các cháu bước vào lớp 1. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động dạy và học hè gắn với thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh cho trẻ khi tham gia học tập tại trường nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng thực chất”.