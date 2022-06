Sẽ đưa trực thăng mang đề thi ra Lý Sơn, nếu thời tiết xấu

Chiều 20.6, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh có phương án dự phòng là sẽ dùng máy bay đưa đề thi ra huyện đảo Lý Sơn, nếu thời tiết không thuận lợi.





Chiều 20.6, tại cuộc họp với báo chí và các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh này có 13.388 thí sinh đăng ký dự thi.





Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, tại buổi họp chiều 20.6 - Ảnh: Phạm Anh



Theo đó, có 12.971 thí sinh đăng ký trực tuyến và 417 thí sinh đăng ký trực tiếp. Toàn tỉnh bố trí 34 điểm thi, với 588 phòng thi.



Tỉnh Quảng Ngãi huy động gần 1.700 cán bộ, giáo viên làm công tác thi cùng hàng trăm nhân viên, cán bộ an ninh, công an bảo vệ bài thi, điểm thi. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT còn điều 80 thanh tra từ các tỉnh về giám sát, theo dõi công tác thi THPT.



Cũng theo ông Thái, dù theo dõi sát sao về diễn biến thời tiết, tuy nhiên, nếu thời tiết không thuận lợi, tỉnh Quảng Ngãi sẽ làm việc với cơ quan chức năng điều máy bay trực thăng đưa đề thi ra đảo Lý Sơn, để thí sinh ở đảo kịp thời thi cùng lúc với các điểm thi khác trong đất liền.



"Để thí sinh trên đảo Lý Sơn thi các ngày sau so với các địa phương khác trong đất liền là điều không ai muốn. Vì vậy việc chuẩn bị phương án dùng máy bay trực thăng đưa đề thi ra đảo là điều cần thiết", ông Thái nói.



Đối với học sinh bị F0 Covid-19, tại mỗi điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng và có 4-5 giáo viên sẵn sàng đảm nhận công tác coi thi. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đặc cách đối với các thí sinh bị F0 không thể đi thi được.



"Vì quyền lợi học sinh nên Quảng Ngãi bố trí các phòng thi cho các em F0. Chỉ có thí sinh học lực trung bình mới xin đặc cách, còn các em học khá, giỏi sẽ dự thi, để được tuyển vào các trường phù hợp nguyện vọng, có điểm thi tuyển cao", ông Thái cho biết.



Buổi họp tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Anh



Ngoài kỳ thi THPT, năm nay tỉnh Quảng Ngãi cũng có khoảng 12.800 thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Thông tin ban đầu cho biết, tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết, năm nay sẽ tuyển 430 chỉ tiêu vào khối lớp 10 (với 10 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên) và đến nay đã có hơn 600 thí sinh đăng ký dự thi.



Còn huyện đảo Lý Sơn, năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, với chỉ tiêu tuyển 248 thí sinh. Hiện có hơn 310 thí sinh đăng ký dự thi.



Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 diễn ra từ ngày 22 - 23.6.

