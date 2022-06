Gia Lai: 120 cán bộ, giáo viên tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lần thứ hai

(GLO)- Sáng 28-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 lần thứ 2. Ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị có đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hơn 120 cán bộ, giáo viên là các trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất, thư ký điểm thi...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà



Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT) đã thông qua các quyết định về thành lập Hội đồng thi Sở GD-ĐT Gia Lai và các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở GD-ĐT làm Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi.



Các đại biểu dự hội nghị còn được nghe đại diện Thanh tra Sở GD-ĐT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi; Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) báo cáo về công tác đảm bảo an ninh, an toàn đề thi, bài thi và thực hiện phòng-chống gian lận trong thi cử bằng thiết bị công nghệ mới; đồng thời được lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp hướng dẫn cụ thể về công tác coi thi, sao cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh: Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không có thay đổi nhiều so với năm 2021 (quy chế thi không thay đổi); tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta chủ quan. Tôi đề nghị các đơn vị phải xây dựng phương án để dự lường những tình huống có thể xảy ra trước và trong kỳ thi, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 khi biến thể phụ BA.5 của dòng Omicrom đã xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên trong Hội đồng thi và trưởng, phó các điểm thi cần tập trung triển khai tốt nhiệm vụ của kỳ thi; cán bộ coi thi tuyệt đối không vi phạm quy chế thi…



MỘC TRÀ