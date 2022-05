Cần chuẩn bị gì khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến ?

Bắt đầu từ hôm nay (4.5) đến ngày 13.5, học sinh lớp 12 sẽ chính thức thực hiện việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến.





Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT áp dụng phương thức đăng ký trực tuyến cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ minh chứng



Bà Võ Thị Bình Minh, Hiệu phó Trường THPT Hiệp Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói rằng dù việc đăng ký với các thao tác đơn giản nhưng là lần đầu tiên học sinh (HS) thực hiện một mình nên các em cần bình tĩnh để không mắc sai sót. Tương tự, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10), cũng chỉ ra rằng với hình thức đăng ký như năm nay, HS chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nhập sai dữ liệu nên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.





Học sinh lớp 12 năm nay sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Đào Ngọc Thạch



Để HS không phải bối rối, thao tác một cách nhẹ nhàng và chính xác khi đăng ký trực tuyến, bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), hướng dẫn HS cần chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ minh chứng như giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú, chứng nhận con thương binh/bệnh binh (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ (nếu đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp), hình thẻ (chuẩn bị file và 2 tấm ảnh kích thước 4x6 cm, nền trắng).



Bà Hồng Chương nhắc nhở HS khi thực hiện việc đăng ký, tuyệt đối không viết tắt trong hồ sơ đăng ký dự thi. Các file minh chứng khi tải lên hệ thống phải là file có định dạng pdf, rõ nét và mỗi loại minh chứng chỉ được phép tải một file. Trong trường hợp mỗi loại minh chứng có nhiều ảnh, HS cần scan và dùng các app, phần mềm ghép lại thành một file duy nhất.



Từ những sai sót mà HS dễ mắc phải ở những năm trước, nhất là về phần thông tin cá nhân, giáo viên Nguyễn Sĩ Trung, phụ trách học vụ Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), lưu ý HS không thay đổi email, số điện thoại từ khi kết thúc việc đăng ký hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho đến khi nộp hồ sơ nhập học. Không sử dụng sim khuyến mãi để tránh trường hợp không nhận được mã OTP, không dùng chung email với người khác… Và cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với trường THPT ngay để được cấp lại.





Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh chụp màn hình



Kiểm tra nhiều lần trước khi bấm nút nộp



Trước khi bước vào khai báo các thông tin và đăng ký dự thi, ông Huỳnh Thanh Phú nhắc HS: “Trên phiếu đăng ký có 16 mục thì các em đọc kỹ, đọc chậm rãi và xem hướng dẫn từng mục. Chú ý khai chính xác khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ… Khi đã điền xong thông tin thì kiểm tra nhiều lần trước khi thao tác nộp hồ sơ”.



Còn bà Bình Minh thì khuyên HS cần chú ý Mục 9 trong hồ sơ đăng ký. Mục này ghi: “Thí sinh (TS) có dùng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐSP” thì HS phải chọn “Có” để có thể đăng ký nguyện vọng xét vào ĐH sau khi thi tốt nghiệp THPT 2022. Vì nếu không chọn thì hệ thống sẽ không cập nhật và không mở cổng để TS thực hiện việc đăng ký nguyện vọng ĐH sau này.



Tương tự, giáo viên Sĩ Trung cũng hướng dẫn HS khi khai báo các thông tin như nơi sinh thì xem trong giấy khai sinh và chỉ ghi tỉnh/TP; còn mã tỉnh/TP, quận/huyện, phường/xã thì căn cứ theo hộ khẩu thường trú.



Ông Sĩ Trung khuyên khi đăng ký môn thi, bài thi, TS chọn một trong 2 bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Ở môn ngoại ngữ, những trường hợp có dùng kết quả môn thi ngoại ngữ để xét tuyển ĐH, HS bắt buộc phải dự thi để có điểm xét tuyển.



Dù đã hướng dẫn HS cách thức thao tác, thực hiện nhưng hiệu trưởng các trường THPT cho hay đều phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách học vụ, nhân viên công nghệ thông tin hỗ trợ HS trong suốt thời gian đăng ký dự thi. Chẳng hạn, Trường THPT Hiệp Bình (TP.Thủ Đức) tùy theo thời khóa biểu, HS lớp 12 sẽ lên phòng vi tính, giáo viên chủ nhiệm cùng bộ phận học vụ sẽ hướng dẫn trực tiếp và kiểm tra thông tin trước khi nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, hiệu phó trường này cho biết theo quy định 17 giờ ngày 13.5, Bộ GD-ĐT sẽ khóa hệ thống đăng ký nên để đảm bảo HS không bị sai sót khi đăng ký, nhà trường lên kế hoạch sẽ in phiếu đăng ký cho HS so dò, kiểm tra vào trước ngày 11.5 nhằm kịp thời điều chỉnh nếu cần.



Còn HS Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) sẽ đăng ký hồ sơ trực tuyến tập trung tại phòng vi tính của trường trong 3 ngày 5, 6 và 9.5. Sau đó, ngày 11.5, trường in phiếu thông tin, HS kiểm dò, ký xác nhận và nộp lại vào ngày 12.5.

