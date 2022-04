An Khê chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài

(GLO)- Trong 5 năm (2016-2021), Hội Khuyến học thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 210 triệu đồng và nhiều đồ dùng học tập để khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, các xã, phường, trường học cũng kết nối với Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh.





Cha mẹ mất sớm, em Lê Nguyễn Ngọc Quyên (lớp 11A6, Trường THPT Nguyễn Khuyến) được bà ngoại cưu mang, nuôi nấng. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống cũng như việc học hành của Quyên gặp nhiều khó khăn. Vượt qua nghịch cảnh, Quyên luôn nỗ lực học tập, đạt kết quả cao và tích cực tham gia các phong trào, được bạn bè, thầy cô quý mến. Nhằm chia sẻ, động viên em, vào dịp lễ, Tết hoặc đầu năm học mới, Trường THPT Nguyễn Khuyến thường tặng quà, kết nối với Mạnh Thường Quân tặng học bổng cho Quyên. “Sự quan tâm chăm lo của nhà trường là nguồn động viên giúp em bớt khó khăn, vững bước trên con đường học tập. Em biết ơn thầy cô rất nhiều”-Quyên tâm sự.

Giai đoạn 2016-2021, Hội Khuyến học thị xã An Khê đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hơn 210 triệu đồng để tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Ngọc Minh



Tương tự, ba mẹ không có việc làm, ruộng rẫy ít nên cuộc sống của gia đình em Đinh Thị Kim Thư (lớp 3A4, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Tú An) luôn thiếu trước hụt sau. Nhằm giúp Thư có thêm điều kiện học tập, nhà trường và chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm, tặng đồ dùng học tập, học bổng cho em. Chỉ vào chiếc cặp sách trên bàn, Thư vui vẻ nói: “Đầu năm học 2020-2021, em được các cô chú tặng cặp, bút, sách và quần áo mới”.





Với những nỗ lực trong công tác khuyến học, khuyến tài, năm 2014, Hội Khuyến học thị xã An Khê được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua. Năm 2020, 7 cá nhân và 1 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học được Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen; 2 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Xã Tú An có 9 chi hội khuyến học với hơn 100 hội viên. Những năm qua, Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Ông Nguyễn Xuân Toàn-Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tú An-chia sẻ: “Hội thường xuyên phối hợp với Trường Tiểu học Lê Văn Tám và các nhà hảo tâm tổ chức một số hoạt động vui chơi và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chúng tôi cũng tích cực vận động, quyên góp xây dựng quỹ để phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài”.



Chia sẻ về công tác khuyến học, khuyến tài của Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, cô Văn Thị Thu Vân-Phó Hiệu trưởng-cho hay: Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Ban Khuyến học nhà trường đã triển khai việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2020-2021, Ban Khuyến học nhà trường đã kịp thời khen thưởng 58 học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp và tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua; khen thưởng 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1 tập thể có thành tích trong học tập, nghiên cứu, hướng dẫn học sinh giỏi và thực hiện 3 chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động.



Trên địa bàn thị xã An Khê có 14 hội khuyến học cơ sở, 39 ban khuyến học, 214 chi hội khuyến học với 9.850 hội viên, chiếm 15,2% dân số. Trong 5 năm (2016-2021), Hội Khuyến học thị xã đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 210 triệu đồng và nhiều đồ dùng học tập để khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, các xã, phường, trường học cũng kết nối với Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh. Năm 2021, toàn thị xã có 3.475 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 25 “Dòng họ học tập”, 141 “Cộng đồng học tập” và 39 “Đơn vị học tập”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Chảng-Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã An Khê-cho biết: “Thời gian tới, Hội phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Ngoài ra, Hội tích cực gây quỹ khuyến học; vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện đi lại, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập, tạo động lực giúp các em vững bước tới trường”.



NGỌC MINH