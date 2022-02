Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đưa học sinh sinh viên trở lại trường trước 14.2

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp, phấn đấu trước ngày 14.2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8.2 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.





Thủ tướng yêu cầu phấn đầu đưa học sinh sinh viên trở lại trường trước 14.2. Ảnh: T.N





Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt và quyết liệt, nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.



Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể phòng, chống dịch 2022 - 2023; bảo đảm nguồn và phân phối kịp thời vắc xin, thuốc điều trị Covid-19; tập trung triển khai việc mua, tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục sơ kết, đánh giá để bổ sung, hoàn thiện các nguyên lý, công thức phòng, chống dịch đã có, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến tình hình mới.



Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp y tế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với lộ trình mở cửa lại du lịch, vận tải hàng không, các hoạt động dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và mở cửa lại trường học.



Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp cơ quan, địa phương kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, các ngành giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh; tập trung chuẩn bị công tác tổ chức SEA Games 31, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.



Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan chỉ đạo, lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phấn đấu trước ngày 14.2; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền.



Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch.

