Rộ thông tin ứng viên xét GS, PGS 2021 đăng bài trên tạp chí giả mạo

7/8 bài báo đăng ở tạp chí hoạt động phi pháp Ông Phạm Văn Thịnh khẳng định trong 8 bài báo quốc tế uy tín mà ứng viên Ng.M.T kê khai trong hồ sơ thì có 7 bài đăng ở các tạp chí hoạt động phi pháp, giả mạo ở nước ngoài. Ngoài tạp chí Turcomat còn có thể kể tên cụ thể các tạp chí giả mạo sau: Tạp chí Journal of Contemporary Issues in Business and Government (ISSN 2204 1990), nơi ứng viên có 3 bài, là tạp chí không có địa chỉ hoạt động, tên tổ chức xuất bản là tên ma, không có trong thực tế, không thể xác minh, không có trong dữ liệu ESCI WOS, Scopus như ứng viên kê khai. Tạp chí Psychology and Education (ISSN: 0033 - 3077), nơi ứng viên có 2 bài, không còn trong Scopus từ năm 2019. Ứng viên đăng bài trên tạp chí giả mạo, cùng tên nhưng chỉ số là ISSN 1553-6939, thời điểm đăng bài là năm 2021. Theo TS Dương Tú, tạp chí rởm sử dụng tên Psychology and Education Journal, tức là thêm chữ Journal, đổi mã ISSN thành 1553-6939, danh sách ban biên tập hoàn toàn trống trơn, website tạp chí rởm đặt link đến trang SCImago của tạp chí gốc để đánh lừa rằng tạp chí vẫn còn nằm trong Scopus. Tạp chí PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (ISSN 1567-214X), ứng viên có 1 bài, xuất bản từ năm 2003 đến năm 2018, đã giải thể và không còn tên gọi này từ năm 2018. Website của tạp chí hiện nay là giả mạo (website khi còn hợp pháp là www.palarch.nl nhưng không truy cập được). Chủ sở hữu thông báo rõ đã bán cho tổ chức chuyên kinh doanh tạp chí open access tên là OAText. Chủ sở hữu mới sáp nhập ban biên tập vào các đơn vị của tổ chức, không sử dụng tên gọi và chỉ số ISSN của Pal Arch nữa. Chủ tịch Pal Arch cũng thông báo chỉ những bài báo xuất bản từ 2003 - 2018 mới có giá trị; dữ liệu này được lưu trữ trên website có tên miền là palarch.nl. Một tổ chức hay cá nhân phi pháp nào đó đã lấy tên miền giả mạo là https://archives.palarch.nl để lừa đảo.