Học sinh Pleiku phấn khởi đến trường

(GLO)- Sau 1 tuần thí điểm đối với khối lớp 8 và 9, ngày 14-2, hầu hết cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Pleiku đã đón học sinh trở lại trường. Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, bên cạnh tăng cường củng cố kiến thức, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được các trường đặt lên hàng đầu.





Học sinh phấn khởi đến trường sau một thời gian dài học trực tuyến. Ảnh Mộc Trà

Rộn ràng tới lớp



Khép lại thời gian dài học trực tuyến, ngày 14-2, các em học sinh mầm non, tiểu học và THCS ở TP. Pleiku nô nức đến trường. Từ sáng sớm, màu áo đồng phục học sinh đã xuất hiện trên khắp các tuyến phố. Tranh thủ chở con trai tới lớp trước giờ đi làm, anh Đoàn Xuân Dũng (tổ 4, phường Đống Đa) cho hay: “Khi biết tin sẽ được đi học trực tiếp trở lại, con tôi rất vui. Sáng nay, cả nhà đều dậy khá sớm. Ba mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, nước uống, khẩu trang cho con, còn cháu thì lo cặp sách, thay quần áo để tới trường. Hy vọng dịch Covid-19 sớm được kiểm soát để các con luôn được học tập, vui chơi thoải mái và an toàn”.



Không giấu được niềm vui khi được trở lại trường học tập, em Nguyễn Lê Bảo Ngọc (lớp 7/11, Trường THCS Nguyễn Du) bày tỏ: “Hôm nay đi học mà tâm trạng em cứ hồi hộp giống như ngày đầu mới tới lớp. Từ tuần trước, khi các anh chị lớp 8 và 9 đi học, em đã rất mong ngóng mình sớm được đến trường. Gặp lại thầy cô và bạn bè, em rất vui nhưng vẫn giữ ý thức tuân thủ 5K để đảm bảo an toàn phòng dịch".

Cô Võ Thị Minh Hiền-giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn) kiểm tra thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Mộc Trà



Khác với những anh chị lớp lớn, học sinh tiểu học, nhất là lớp 1, lại khá rụt rè trong ngày đầu đến trường. Thậm chí, nhiều em còn bỡ ngỡ vì lần đầu tiên được bước chân vào môi trường học tập mới. Vừa khẩn trương đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn học sinh vào đúng chỗ ngồi, cô Võ Thị Minh Hiền-giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn) vừa cho biết: “Nhờ sự đồng thuận của phụ huynh, buổi học đầu tiên, lớp tôi có 41/43 em đi học, 2 em còn lại bị ốm nên chưa thể đến trường. Trong số này, có 5 em chưa từng tới lớp bao giờ do nhà thuộc vùng đỏ, vùng cam; vì vậy, tôi phải dành thời gian để các em làm quen với nền nếp, môi trường sinh hoạt tại lớp. Tận dụng thời gian vàng dạy học tập trung, tôi sẽ củng cố lại kiến thức cho học sinh, chủ yếu là 2 môn Tiếng Việt và Toán; đồng thời giúp các em uốn nắn lại nét chữ-điều mà giáo viên khó thể thực hiện khi dạy online”.



Hòa chung với các trường học trên địa bàn, sáng 14-2, Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư) cũng rộn ràng tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp sau hơn 1 học kỳ phải đóng cửa. Theo Hiệu trưởng Trần Thị Thoa: “Do tâm lý nhiều phụ huynh còn e ngại nên trong ngày đầu tiên, cả 3 cơ sở của trường chỉ có gần 80/490 học sinh đi học. Nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp trong tình hình mới; trong đó, ưu tiên cung cấp kiến thức cốt lõi và kỹ năng cần thiết cho trẻ 5 tuổi để tạo nền tảng cho trẻ vào lớp 1. Nhà trường chưa tổ chức cho trẻ ăn ở bán trú. Nhìn chung, các con đi học đều rất vui vẻ, vâng lời cô giáo, nhiệt tình tham gia các hoạt động”.

Cô trò Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư) phấn khởi khi được trở lại trường. Ảnh: Mộc Trà



Đảm bảo an toàn phòng dịch



Theo ghi nhận của P.V, các trường học trên địa bàn thành phố đều thực hiện nghiêm biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường. Tại Trường Tiểu học Chu Văn An, khung giờ vào lớp và ra về của học sinh các khối lớp được nhà trường bố trí lệch nhau 10 phút nhằm hạn chế tập trung đông người. Việc kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh cũng được phân theo khu vực và từng lớp. Giáo viên chủ nhiệm tự đo thân nhiệt cho học sinh, cập nhật vào phiếu theo dõi sức khỏe của lớp và báo cáo đầy đủ về bộ phận Y tế nhà trường để theo dõi. Giữa buổi học, học sinh không được ra sân chơi mà chỉ giải lao tại lớp 10 phút; tất cả hoạt động ngoài giờ lên lớp, kể cả chào cờ đều tạm dừng. Thầy Lê Văn Phương-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Năm học 2021-2022, toàn trường có 1.286 học sinh với 32 lớp. Các khối 1, 3 và 5 học buổi sáng, còn khối 2 và 4 học buổi chiều. Trường có 18 lớp bán trú nhưng hiện nay chỉ tổ chức học 1 buổi. Nhà trường cũng khuyến cáo học sinh tuân thủ quy định 5K và tự mang theo bình nước uống cá nhân để sử dụng”.



Có thể khẳng định, việc đưa học sinh quay trở lại trường học là cần thiết, bởi lẽ đây không chỉ là chuyện mở cửa trường mà còn là bước củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì vấn đề lây nhiễm chéo ở trường học luôn khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi cho con đi học. Chính điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng áp dụng những biện pháp cấp thiết để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thầy Nguyễn Anh Minh-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du-thông tin: Trong tuần thí điểm đầu tiên, trường có 2 học sinh học lớp 8 và lớp 9 là F0, nguồn lây được xác định từ phía gia đình. Nhà trường đã đưa các em vào phòng cách ly y tế, đồng thời báo cáo nhanh tình hình và phối hợp với Trạm Y tế phường để xử lý theo quy định. Hơn 90 học sinh của 2 lớp đã được hướng dẫn cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và chuyển trạng thái sang học trực tuyến đến hết ngày 16-2. Khi tổ chức dạy và học trực tiếp đại trà trở lại từ 14-2, số lượng học sinh toàn trường khá đông (1.934 em/42 lớp). Vì thế, nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài phân luồng lối đi, bố trí lại bàn ghế lớp học, chuẩn bị đầy đủ trang-thiết bị y tế, phòng cách ly F0..., nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đo thân nhiệt cho con trước khi đến trường, nếu thân nhiệt cao và có biểu hiện ho, sốt, khó thở... thì cho con nghỉ ngơi tại nhà và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm. Thông qua hình ảnh, các văn bản, chương trình phát thanh măng non, chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền cho học sinh khai báo y tế trước khi tới lớp; thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang xuyên suốt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trường THCS Nguyễn Du (phường Ia Kring) phân luồng và đo thân nhiệt cho học sinh tại cổng trường. Ảnh: Mộc Trà





Năm học 2021-2022, TP. Pleiku có 82 trường mầm non và phổ thông với hơn 58 ngàn học sinh. Trong ngày học tập trung đại trà đầu tiên, lãnh đạo UBND và Phòng GD-ĐT thành phố đã trực tiếp đến kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị đón học sinh của các trường khá chu đáo về mọi mặt, đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, ngành. Tỷ lệ học sinh đến lớp ở bậc tiểu học là 90,2%; THCS đạt trên 96%; riêng bậc mầm non đạt thấp (dưới 30%), nguyên nhân do tâm lý còn e ngại dịch bệnh của phụ huynh. Thành phố đã chỉ đạo ngành GD-ĐT, các xã, phường và nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh yên tâm cho con em tới trường; đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết trong công tác phòng-chống dịch để đảm bảo đón học sinh trở lại trường an toàn, học tập hiệu quả”.



MỘC TRÀ