Gia Lai: Trên 1.462 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất và trang-thiết bị dạy học

(GLO)- Ngày 29-1, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo lộ trình thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non và đổi mới chương trình sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 100% học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi/ngày; ít nhất 68% các trường trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng bổ sung đủ số phòng học còn thiếu so với tổng nhu cầu cần cho cấp học đảm bảo đạt tiêu chuẩn 1 lớp/phòng học; đầu tư xây dựng thay thế các phòng học tạm, phòng học bán kiên cố đã xuống cấp.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 68% trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đó, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non và phổ thông; ưu tiên cho các cấp học, lớp học phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa; đồng thời mua sắm thay thế số thiết bị đã hư hỏng, hết niên hạn không thể khắc phục, sửa chữa.

Căn cứ nhu cầu thực tế của từng bậc học, UBND tỉnh đã có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang-thiết bị dạy học giai đoạn 2021-2025 nhằm giúp học sinh có đủ điều kiện học tập, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tập trung phát triển năng lực của người học. Tổng kinh phí đầu tư trên 1.462 tỷ đồng; trong đó, kinh phí xây dựng cơ sở vật chất là 932,7 tỷ đồng, kinh phí mua sắm trang-thiết bị hơn 529,3 tỷ đồng.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh cũng phân kỳ đầu tư và đề ra nhiều giải pháp cụ thể; đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phấn đấu đạt được mục tiêu và tiến độ đề ra.