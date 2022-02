Gia Lai sẵn sàng đón học sinh đến trường sau Tết Nguyên đán

(GLO)- Trước quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế cùng sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch để đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã cuộc trao đổi với ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT xung quanh vấn đề này.





* P.V: Sau thời gian dài học trực tuyến để phòng-chống dịch Covid-19, nhiều địa phương trong tỉnh đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Liên quan đến công tác này, xin ông cho biết, ngành đã có những chỉ đạo như thế nào?



Ông Lê Duy Định. Ảnh: Mộc Trà

- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn triển khai tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, đề nghị 17 Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã) chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên (HSSV).



Cụ thể, đối với bậc THCS và THPT, ở các địa phương có cấp độ dịch mức 1 thì tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp kể từ ngày 7-2; cấp độ dịch mức 2 và 3 thì tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp có kết nối để học trực tuyến kể từ ngày 7-2. Trong đó, những HSSV đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 theo quy định (nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên), đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính sẽ đi học trực tiếp; còn những HSSV chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin phòng dịch thì học trực tuyến. Ở các địa phương có cấp độ dịch mức 4 chỉ tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến từ ngày 7-2. Trường hợp giáo viên chưa thể đến trường, thủ trưởng cơ sở giáo dục bố trí giáo viên thực hiện nhiệm vụ phù hợp. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai và các trường có tổ chức mô hình nội trú/bán trú thì thủ trưởng cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian HSSV sinh hoạt nội trú/bán trú tại trường.



Đối với bậc học mầm non và tiểu học, Sở GD-ĐT đã giao cho Trưởng Phòng GD-ĐT tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tổ chức thí điểm tại một số bậc học và một số địa phương trong tuần đầu tiên (từ ngày 7-2).

Các trường mầm non trên địa bàn TP. Pleiku tổng dọn vệ sinh, sẵn sàng đón trẻ đi học trở lại sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Mộc Trà



* P.V: Để đảm bảo an toàn phòng dịch, đồng thời tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh và HSSV khi trở lại trường học tập, ngành GD-ĐT đã và sẽ triển khai những biện pháp nào, thưa ông?



- Ông LÊ DUY ĐỊNH: Tính đến đầu học kỳ II năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã có 159/268 cơ sở giáo dục mầm non, 246/284 cơ sở giáo dục tiểu học, 212/235 trường THCS và 49/51 trường THPT tổ chức dạy học trực tiếp (10 trường THPT dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến). Hầu hết HSSV đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 70.877 em đã tiêm 2 mũi và 74.291 em đã tiêm mũi 1. Chúng tôi cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát việc tiêm vắc xin cho HSSV tại địa phương trước khi các em tập trung trở lại trường học sau Tết Nguyên đán.



Để việc tổ chức dạy và học trực tiếp đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị phổ biến, tuyên truyền sâu rộng và hành động mạnh mẽ, kiên quyết, nhanh chóng đưa người học trở lại trường học, kể cả trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Qua đó, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, sự hợp tác của phụ huynh; tránh cực đoan, chần chừ thái quá hay chủ quan, giao khoán, phó mặc cho nhà trường, giáo viên. Tuyệt đối tránh hiện tượng nảy sinh tâm lý do dạy và học trực tuyến kéo dài nên giáo viên ngại đi dạy trực tiếp, học sinh ngại đi học trực tiếp và phải tạo thói quen, hứng thú khi học sinh trở lại trường.



Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng phương án, kịch bản phù hợp để xử lý tình huống xảy ra dịch (nếu có) trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, phụ huynh để trẻ mầm non, học sinh đến trường đảm bảo an toàn. Cùng với đó, xây dựng phương án phân luồng, kiểm soát chặt chẽ lộ trình, phạm vi giao tiếp của HSSV ngay từ ngày đầu tiên đến trường; thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K; tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Công văn số 61/SGDĐT-GDMNTH ngày 11-1-2022 của Sở GD-ĐT về việc đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Sở sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn phòng-chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

Các cơ sở giáo dục đều phải khử khuẩn trường lớp trước khi đón học sinh đến trường. Ảnh: Mộc Trà



Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương (cấp huyện, xã) hỗ trợ nhà trường, gia đình học sinh để có phương án dạy và học phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể (chẳng hạn như: học sinh bị bệnh nền, hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ...).



Các cơ sở giáo dục cũng sẽ tổ chức những hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng; phân nhóm đối với những học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng trong thời gian qua để củng cố, bù đắp kiến thức cho các em trước khi dạy kiến thức mới, đặc biệt là phát triển trẻ mẫu giáo 5 tuổi và tiếng Việt lớp 1, lớp 2 cho học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT…



Trong quá trình triển khai thực hiện, toàn ngành sẽ đánh giá, rà soát tình hình học tập và diễn biến dịch bệnh để cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh đi học tập trung bắt đầu từ ngày 14-2.



* P.V: Xin cảm ơn ông!



MỘC TRÀ (thực hiện)