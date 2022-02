Gia Lai: Khuyến khích tham gia cuộc thi "Học sinh với an toàn thông tin 2022"

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi online "Học sinh với an toàn thông tin 2022".

Đây là cuộc thi do Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh cấp THCS, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Sở GD-ĐT đề nghị các phòng GD-ĐT, các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp tới học sinh cấp THCS về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; chỉ đạo các trường THCS hoặc khối THCS trong các trường liên cấp khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học sinh hưởng ứng tham dự cuộc thi.

Hình thức thi online tại địa chỉ: http://www.thihsattt.vn ; thời gian thi thử từ ngày 16-2 đến 2-3-2022, thi chính thức từ ngày 3-3 đến 24-3-2022.