Đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại trường

(GLO)- Năm học 2021-2022, toàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có trên 21.200 học sinh ở 3 bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trên địa bàn huyện đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng-chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trở lại trường.

Từ ngày 7-2, các trường học trên địa bàn huyện bắt đầu cho học sinh đi học lại. Riêng đối với bậc học mầm non đến ngày 14-2 mới cho trẻ 5 tuổi đi học trực tiếp. Xác định công tác phòng-chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai phương án theo nguyên tắc “kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly, khoanh vùng kịp thời, không để dịch lây lan trong trường học”. Theo đó, các trường đã bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh ngay tại cổng trường. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với phụ huynh để theo dõi sức khỏe của học sinh, đặc biệt phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K khi đến trường.

Đảm bảo giãn cách trong công tác giảng dạy tại Trường Mầm non Sơn Ca (thị trấn Phú Túc). Ảnh: Gia Hưng

Năm học 2021-2022, Trường Mầm non Sơn Ca (thị trấn Phú Túc) có 21 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 443 học sinh. Hiện nhà trường phân chia lớp học để đảm bảo giãn cách, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đặc biệt là đối với trẻ 5 tuổi. Cô Đàm Thị Sáu cho biết: “Khi có kế hoạch cho trẻ đi học trực tiếp, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của các cháu trước khi đến trường”.

Tương tự, cô Trương Thị Thanh Liêm-Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (xã Ia Rsươm) cho biết: Trường có 486 cháu, 15 lớp học ở 7 điểm trường. Học kỳ I, do tình hình dịch bệnh nên nhà trường chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm quay video nội dung học để gửi trong nhóm Zalo lớp cho phụ huynh hướng dẫn các cháu. Để đảm bảo an toàn cho các cháu đến lớp, nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, dụng cụ dạy và học. Đồng thời, bố trí nước sát khuẩn tại cổng trường, lớp học để giáo viên hướng dẫn các cháu vệ sinh trước khi vào lớp.

Trường Mầm non Sao Mai (xã Ia Rsươm) đảm bảo an toàn phòng dịch trong dạy và học. Ảnh: Gia Hưng

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Vĩnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi quay trở lại học trực tiếp, Phòng đã chỉ đạo các trường xây dựng phương án kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành Giáo dục, ngành Y tế; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng-chống dịch cho học sinh và phụ huynh để đồng thuận thực hiện; thường xuyên liên lạc, nhắc nhở phụ huynh theo dõi sức khỏe con em mình. Cùng với đó, yêu cầu các trường rà soát cơ sở vật chất, trang-thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định như: nơi rửa tay, nước sát khuẩn, nhà vệ sinh có đủ xà phòng, nước sạch; yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm 5K, thường xuyên tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

“Qua hơn 2 tuần học trực tiếp, các bậc tiểu học, THCS tỷ lệ chuyên cần đạt hơn 90%. Mức độ an toàn phòng-chống dịch trong trường học thời gian qua cơ bản được đảm bảo. Dự kiến ngày 27-2, các cháu 3-4 tuổi đi học trực tiếp tại trường”-ông Vĩnh thông tin thêm.