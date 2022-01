Ngành GD-ĐT Gia Lai triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(GLO)- Sáng 27-1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022.





Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở GD-ĐT có ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành GD tỉnh và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; lãnh đạo Trường Cao đẳng Gia Lai, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.



Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 762 trường mầm non và phổ thông với 411.659 học sinh. Tổng số cán bộ và giáo viên từ bậc mầm non đến phổ thông là 23.602 người. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị đảm bảo nhu cầu học tập cho học sinh, không có em nào nghỉ học vì thiếu trường, lớp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở GD-ĐT. Ảnh: Mộc Trà



Kết thúc học kỳ I, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song ngành GD-ĐT tỉnh đã đạt được những kết quả khá tích cực. Toàn ngành đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch đi đôi với việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong trạng thái bình thường mới. Các chương trình, đề án, kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2021 đều hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội của tỉnh.



Sở GD-ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 đối với các bậc học, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện linh hoạt các giải pháp để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.



Theo đó, hầu hết cơ sở giáo dục tiểu học đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường trao đổi thông tin để phụ huynh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường trong quá trình thực hiện; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn để bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp. Đến nay, tất cả các trường đã tổ chức kiểm tra học kỳ I đảm bảo an toàn, đúng quy định.



Các cơ sở giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên đã linh hoạt triển khai tổ chức dạy học với nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo thực hiện kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD-ĐT; chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo khi học sinh mới trở lại trường học…



Riêng bậc học mầm non, do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, kéo dài nên trong học kỳ I, trẻ chưa thể đến trường. Thực hiện phương châm “Trẻ không đến trường nhưng không ngừng học”, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non điều chỉnh kế hoạch dựa trên chương trình khung của Bộ GD-ĐT để lựa chọn nội dung cốt lõi, xây dựng các phương án thiết kế bài dạy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bằng nhiều giải pháp, các trường đã tuyên truyền, hướng dẫn, phối kết hợp với phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại nhà khoa học, theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”.



Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng đã tổ chức thành công cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học sinh phổ thông, Hội thi giáo viên giỏi THPT cấp tỉnh, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 bảng A năm học 2021-2022. Đồng thời, chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2 và 6; biên soạn, thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương các lớp 1, 2, 6, 7, 8, 9.



Tại hội nghị, lãnh đạo một số Phòng GD-ĐT và các trường THPT đã tham luận nhiều ý kiến liên quan đến tình hình tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tình hình học sinh bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ và giải pháp tháo gỡ khó khăn; chuẩn bị điều kiện đón học sinh mầm non đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán; kết quả tổ chức dạy và học ứng phó với điều kiện dịch Covid-19...



Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đề nghị toàn ngành phát huy những thuận lợi, kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế trong học kỳ I để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1, 2 và 6; chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp tục thực hiện đối với các lớp 3, 7 và 10 trong năm học 2022-2023. Cùng với đó, tập trung xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 19-12-2021 của UBND tỉnh; tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết bài toán thiếu biên chế giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT...



