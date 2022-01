Học sinh THPT tại Pleiku trở lại trường: Đảm bảo an toàn phòng dịch

(GLO)- Sáng 10-1, hàng ngàn học sinh THPT ở TP. Pleiku trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến tại nhà do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các trường tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức giúp học sinh sẵn sàng bước vào kiểm tra cuối học kỳ I, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

80% học sinh trở lại trường

Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh khối 12 của Trường THPT Lê Lợi đã đến lớp học trực tiếp. Thầy Nguyễn Quốc Đạt-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Trong sáng 10-1, toàn trường có 436/532 học sinh lớp 12 đến lớp học trực tiếp. Đối với số học sinh chưa đến trường thì theo học trực tuyến. Vì 2 ngày nữa là diễn ra kiểm tra cuối học kỳ I nên các thầy cô chủ yếu ôn tập kiến thức cho các em. Tại các lớp, chúng tôi thực hiện song hành 2 hình thức dạy và học trực tiếp với trực tuyến để những học sinh chưa thể đến trường vẫn theo học bình thường. Riêng khối 10 và 11, nhà trường tiếp tục dạy theo hình thức trực tuyến.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi thực hiện đo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Đức Thụy

Sáng 10-1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh có 117/126 học sinh khối 12 tham gia học trực tiếp tại 3 lớp. Không khí học tập sôi nổi và nghiêm túc. Em Lý Ngọc Thân (lớp 12A) chia sẻ: "Ngay sau khi nhận thông báo, em bắt xe đò từ Chư Prông đến trường vào sáng 9-1. Em rất vui khi được trở lại trường học tập sau một thời gian dài học trực tuyến. Được thầy-cô giáo ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ I, em tiếp thu nhanh và thấy tự tin hơn nhiều”.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh dọn dẹp, vệ sinh lớp học đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, số lượng học sinh Trường THPT Pleiku đến lớp chưa nhiều vì một số phụ huynh và cả các em còn lo ngại trước diễn biến của dịch Covid-19. Thầy Nguyễn Đình Trung-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Nhà trường đã có nhiều hình thức thông báo đến phụ huynh cho học sinh trở lại trường trong ngày 10-1. Thế nhưng, qua nắm thông tin ban đầu, một số phụ huynh vẫn còn lo lắng về tình hình dịch Covid-19 cũng như thấy việc học trực tuyến vẫn mang hiệu quả cao nên cho các cháu ở nhà học. Trong sáng 10-1, toàn trường có 122/568 học sinh khối 12 đến lớp. Còn ít hôm nữa kiểm tra cuối kỳ I, các em học sinh sẽ trở lại trường làm bài theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Trong sáng 10-1, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đã trực tiếp đến kiểm tra tại các trường để nắm tình hình thực tế công tác dạy và học cũng như phòng-chống dịch bệnh trong buổi sáng đầu tiên học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Chú trọng phòng-chống dịch

Học sinh trở lại trường trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, công tác phòng dịch được đặc biệt chú trọng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT về việc tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 10-1, các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku đều xây dựng phương án an toàn theo tình hình mới; dọn vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp. Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, giáo viên và học sinh đến trường dọn vệ sinh theo lịch phân công. Em Đào Lê Anh Quân (lớp 11A) chia sẻ: “Từ sáng 9-1, chúng em tham gia dọn vệ sinh, khử khuẩn lớp học. Sau khi kiểm tra thân nhiệt, chúng em chia thành nhiều nhóm nhỏ quét dọn vệ sinh trong lớp, khuôn viên trường để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19”.

Trường THPT Pleiku và Trường THPT Lê Lợi đều yêu cầu học sinh xếp hàng, giữ đúng khoảng cách, đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào lớp học trong ngày đầu trở lại trường. Bình đựng dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang được bố trí ở cổng trường, khu vệ sinh và trong các lớp học. Những học sinh có hiện tượng thân nhiệt cao, ho được khuyến cáo không đến trường mà ở nhà học trực tuyến. Ban giám hiệu 2 trường cũng đã làm việc với trạm y tế phường để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý nếu ghi nhận trường hợp giáo viên, học sinh mắc Covid-19. Mặt khác, nhà trường cũng đã bố trí khu vực cách ly tạm thời để lấy mẫu đối với trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku chia sẻ: “Sáng 10-1, chúng tôi dành tiết đầu tiên để giáo viên trang bị cho học sinh các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tình huống có trường hợp nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, nhà trường cũng dự trữ một lượng lớn nước sát khuẩn, khẩu trang do trường tự làm và vận động nhà hảo tâm tài trợ để phục vụ cho toàn trường khi tất cả học sinh trở lại học trực tiếp. Đối với học sinh có biểu hiện sốt, ốm đau, chúng tôi đều cho về nhà, hướng dẫn đến cơ sở y tế kiểm tra, khai báo".

Sau một thời gian học trực tuyến, các em lớp 12 ở TP. Pleiku trở lại trường học trực tiếp cùng thầy cô, bạn bè. Ảnh: Đức Thụy

Đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh đi đôi với dạy học trực tiếp là nhiệm vụ hàng đầu của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Bởi lẽ, phần lớn học sinh ở các địa phương trong tỉnh, nhất là ở vùng xa hoặc nơi có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chia sẻ cùng PV về hoạt động phòng-chống dịch bệnh, Hiệu trưởng Võ Thành Nguyên nói: “Chúng tôi chia 3 ngày để đón học sinh trở lại trường. Trong đó, học sinh khối 12 sẽ đến trước, tiếp đến là khối 11 và 10. Khi học sinh trở lại trường, chúng tôi dành riêng một khu tiếp đón, khai báo y tế, đo thân nhiệt rồi mới phân về các khu ký túc xá. Riêng học sinh ở vùng cam và đỏ thì tiếp tục học trực tuyến. Nhà trường cũng áp dụng “3 tại chỗ”, học sinh không được ra ngoài khuôn viên trường, cần mua sắm những gì thì lập danh sách gửi giáo viên chủ nhiệm mua giúp. Đồng thời, yêu cầu các em hạn chế tiếp xúc, đo thân nhiệt mỗi buổi sáng tại nhà ăn. Giáo viên cùng 2 nhân viên y tế trường phân chia nhau túc trực tại trường để nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp 5K”.

Trao đổi với PV, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: Qua nắm bắt thực tế, chúng tôi nhận thấy tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm. Do vậy, Sở đã chỉ đạo các trường THPT ở TP. Pleiku tổ chức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, những học sinh ở vùng 3, vùng 4 hoặc vì một lý do nào đó chưa thể đến trường để học trực tiếp thì tiếp tục học trực tuyến. Đối với học sinh ở vùng xanh tới trường học trực tiếp thì phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng-chống dịch. Sở cũng chỉ đạo các trường phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn cụ thể, chi tiết, kịp thời xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 nhằm giảm tới mức tối đa nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trường học phải theo sát, nắm bắt kỹ tình hình để có sự chuyển đổi linh hoạt giữa dạy và học trực tiếp hay trực tuyến.