Gia Lai phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 29-1-2022 ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện GD-ĐT giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đề ra mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2025. Theo đó, tiếp tục “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; chú trọng phát triển quy mô trường lớp theo hướng hiện đại gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,9%. Ảnh: Mộc Trà

Đối với giáo dục mầm non, tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ em 5 tuổi. Đến năm 2025, có ít nhất 20% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, ngoài công lập đạt tỷ lệ 30% trở lên; tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 98%, tổ chức ăn bán trú cho trẻ đạt trên 68%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì được khống chế. 95% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 80% trở lên; trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 67,17%.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học hằng năm đạt trên 99%. Đến năm 2025 có 80% số xã, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,9%; 78,57% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn. Tiếp tục duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ học sinh học đi học đúng độ tuổi THCS đạt 97%; 74,04% trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 98% giáo viên THCS đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh học đi học đúng độ tuổi THPT đạt 53,5%; 56% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 100% giáo viên THPT đạt chuẩn.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; củng cố, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng. Phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như của vùng…

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, tỉnh cũng đã đề ra một số giải pháp chủ yếu như: tổ chức, sắp xếp hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường công tác quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường các nguồn lực đầu tư bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập; xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số; triển khai có hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đồng thời đảm bảo các nguồn lực thực hiện kế hoạch.

Cũng tại Quyết định 137, UBND tỉnh đã giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.