Gia Lai: Thêm 10 trường học đạt chuẩn quốc gia

(GLO)- Trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, mới đây, UBND tỉnh đã có các quyết định công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Công trình nhà học 2 tầng tại Trường THCS Phạm Hồng Thái (huyện Ia Grai). Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, các trường học được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I (kèm bằng công nhận) gồm: Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê); Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường THCS Lê Lợi (thị xã Ayun Pa); Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (huyện Chư Pưh); Trường Mầm non 19-5 và Trường Mầm non Hoa Mai (huyện Kông Chro).

Riêng huyện Ia Grai có 3 đơn vị được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I gồm: Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trường THCS Phạm Hồng Thái.