Chư Prông đầu tư hơn 998 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục

(GLO)- Chiều 20-12, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Chư Prông về việc phân bổ, sử dụng kinh phí để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm trang-thiết bị thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.





Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND huyện Chư Prông. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Prông, trong giai đoạn 2017-2020, tổng ngân sách cấp huyện bố trí cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo là hơn 998 tỷ đồng, quyết toán 976 tỷ đồng, đạt 97,76% so với dự toán giao. Cụ thể, năm 2017, số dự toán giao hơn 226 tỷ đồng, quyết toán hơn 220 tỷ đồng, đạt 97,28% so với dự toán giao; năm 2018, số dự toán trên 242 tỷ đồng, quyết toán trên 240 tỷ đồng, đạt 99,12% so với dự toán giao; năm 2019, số dự toán hơn 269 tỷ đồng, quyết toán trên 265 tỷ đồng, đạt 98,82% so với dự toán giao; năm 2020, số dự toán giao hơn 260 tỷ đồng, quyết toán hơn 249 tỷ đồng, đạt 95,82% so với dự toán giao.



Từ nguồn kinh phí của UBND huyện Chư Prông đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo tại các trường học trên địa bàn. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng trang-thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất được huyện đầu tư tại một số trường chưa như mong muốn.



Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, qua khảo sát tại một số trường ở huyện Chư Prông, công tác bảo quản, sử dụng thiết bị giáo dục chưa hiệu quả. Đồng thời, ông Phương đề nghị UBND huyện Chư Prông cần đầu tư kinh phí mua sắm thêm trang thiết bị giáo dục hiện đại và xây dựng thêm phòng học cho các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.



Trước đó, đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại 3 trường học ở huyện Chư Prông, gồm: Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Chư Prông) và Trường THCS Lê Lợi (xã Ia Tôr).



HOÀNH SƠN