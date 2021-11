Hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non tại gia đình

(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến để hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non tại gia đình”.





Quang cảnh khai mạc tập huấn tại điểm cầu Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Tham dự khai mạc tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cùng cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT). Tại điểm cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách học mầm non; cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán.



Chương trình tập huấn tập trung vào các nhóm vấn đề: hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian ở nhà để phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức hoạt động giáo dục qua trò chơi cho trẻ tại nhà; chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1; lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non; sử dụng công nghệ tương tác và xây dựng video hỗ trợ phụ huynh…



Do tính chất đặc thù, hiện nay, trẻ mầm non vẫn chưa thể đến trường. Giáo viên thông qua các hình thức phù hợp hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian trẻ nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc trẻ phải nghỉ học ở nhà đã ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non; nhất là chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.



MỘC TRÀ