Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị báo cáo tình hình dạy học trực tiếp

Đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh đang cách ly

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.



Nhằm thúc đẩy mở cửa trường học và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo báo cáo tiến độ và kết quả triển khai hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.



Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp quận/huyện tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục địa phương; đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương báo cáo Bộ về tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.



Các địa phương chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lên phương án, kịch bản xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra trong trường học; kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có nhân viên y tế trực, có đầu mối cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch.



Nội dung báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/11/2021.

