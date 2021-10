Bình Định: Bất ngờ lùi việc dạy học tại Quy Nhơn vào 'phút 89' vì dịch Covid-19

Sở GD-ĐT Bình Định và UBND TP.Quy Nhơn đã điều chỉnh lùi thời gian tổ chức việc dạy và học tại các trường trên địa bàn thành phố do dịch Covid-19 bất ngờ diễn biến phức tạp.





Tối 10.10, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có công văn khẩn thống nhất với đề nghị của UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) về việc điều chỉnh thời gian tổ chức việc dạy và học tại các trường trên địa bàn thành phố.





Các học sinh tại TP.Quy Nhơn vẫn chưa thể đến trường vào ngày 11.10. Ảnh: Hoàng Trọng



Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường tiểu học và THCS, Trung tâm GDNN-GDTX tại TP.Quy Nhơn tổ chức hoạt động dạy - học từ ngày 18.10.



Tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định trên địa bàn TP.Quy Nhơn cho đến khi có thông báo mới.



Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Bình Định và Trường THPT FPT (ở TP.Quy Nhơn) tổ chức dạy - học trực tiếp kể từ ngày 11.10. Hiệu trưởng nhà trường triển khai thực hiện nghiêm quy định 5K và tuyệt đối không cho học sinh rời khu nội trú để đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.



Theo kế hoạch, các trường trong nội thành TP.Quy Nhơn bắt đầu tổ chức dạy và học từ ngày 11.10. Riêng các trường mầm non, tiểu học, THCS tại 2 phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu tổ chức dạy và học từ ngày 18.10.



Chiều tối 10.10, tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Quy Nhơn, lãnh đạo TP.Quy Nhơn nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, tại các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú xuất hiện các ổ dịch Covid-19.



Trong ngày 10.10, qua test nhanh đã phát hiện thêm các ca dương tính tại 3 công ty thuộc Khu công nghiệp Phú Tài (thuộc P.Trần Quang Diệu và P.Bùi Thị Xuân), 1 công ty ở P.Đống Đa. Hiện 4 công ty này đang được phong tỏa tạm thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



Do đó, UBND TP.Quy Nhơn quyết định tiếp tục lùi thời gian dạy và học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và an toàn cho học sinh, giáo viên.

Theo Hoàng Trọng (TNO)