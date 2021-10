Bậc học mầm non linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh

Bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Sở yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục xây dựng video, audio các hoạt động hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; hướng dẫn làm đồ dùng, đồ chơi, học liệu; những bài hát, bản nhạc, thơ, truyện, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ... đảm bảo hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục mầm non và đặc điểm địa phương để hỗ trợ phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình. Cùng với đó, lựa chọn, thẩm định những video, audio đã sử dụng tại trường để xây dựng thành kho tài liệu, học liệu trực tuyến nhằm hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, rồi chia sẻ trong toàn tỉnh.