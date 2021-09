Pleiku: Học sinh "vùng xanh" rộn ràng đến trường

(GLO)- Ngày 20-9, hàng ngàn học sinh thuộc khu vực “vùng xanh” ở TP. Pleiku bắt đầu đến trường sau khi dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", tất cả cơ sở giáo dục đều chủ động triển khai nhiệm vụ dạy và học một cách hiệu quả, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng-chống dịch.





Từ sáng sớm 20-9, nhiều học sinh ở TP. Pleiku đã hân hoan đạp xe đến trường. Ảnh: Mộc Trà

Chủ động dạy và học



Đường phố Pleiku sáng 20-9 đông đúc hơn hẳn mọi ngày khi các em học sinh ở "vùng xanh" được trở lại trường. Từ sáng sớm, hơn 850 học sinh lớp 11 và 12 của Trường THPT chuyên Hùng Vương đã có mặt tại cổng trường với tâm thế vô cùng phấn khởi. Đeo khẩu trang và xếp hàng đảm bảo khoảng cách quy định, từng học sinh lần lượt được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi bước vào khuôn viên trường. Em Tô Diệp Thế Vũ (lớp 12C6) vui vẻ nói: “Em rất hào hứng khi được trở lại trường sau thời gian dài phải nghỉ ở nhà để phòng-chống dịch Covid-19. Là học sinh lớp 12, việc học trực tiếp khá quan trọng. Vì vậy, dựa trên nền tảng kiến thức đã có thông qua học trực tuyến, em sẽ cố gắng học tập hơn nữa nhằm chuẩn bị hành trang thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp”.

Với học sinh lớp 12, được đến trường học tập sẽ giúp các em thuận lợi chuẩn bị hành trang kiến thức cho năm học cuối cấp. Ảnh: Mộc Trà



Theo cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường, bước vào năm học mới 2021-2022, toàn trường có 39 lớp với 1.361 học sinh. Trong đợt dạy và học tập trung này, nhà trường có 55 học sinh và 7 giáo viên chưa thể đến lớp. Trước tình hình đó, nhà trường đã tổ chức 3 lớp học trực tuyến tương ứng với 3 khối; đồng thời giao nhiệm vụ cho 7 giáo viên trên phụ trách giảng dạy online. Môn học nào thiếu giáo viên dạy trực tuyến, nhà trường sẽ phân công bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời vì nếu lâu dài sẽ phải cân đối và “tính tiết” cho giáo viên.



Tương tự, thầy Hoàng Hữu Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (phường Trà Bá) cũng nêu khó khăn: “Vì trên địa bàn phường Phù Đổng không có trường THCS nên khoảng 605 học sinh cư trú ở phường này đều theo học tại đây. Trong số này, có 89 em thuộc tổ 6 và tổ 10 (vùng cam và vàng) chưa thể đến trường. Hiện tại, nhà trường không đủ giáo viên để dạy học trực tuyến cho những học sinh này. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các em tự học tại nhà và sẽ tổ chức dạy bù trái buổi khi các em có thể trở lại trường học tập”.

Học sinh Trường THCS Trần Phú (phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Thu



Dù còn đó nỗi lo về dịch bệnh nhưng thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (phường Thắng Lợi) cũng rộn ràng trở lại trường. Hiệu trưởng Mai Thị Sáu cho hay: “Trường hiện có 916/1.129 học sinh đi học tập trung, số còn lại thuộc vùng cam và vàng thì tiếp tục học trực tuyến. Ngoài ra, 1 cán bộ quản lý và 15 giáo viên của trường cũng vì ở vùng dịch nên chưa thể lên lớp. Để đảm bảo chất lượng dạy và học, số tiết của những giáo viên này sẽ được các giáo viên còn lại đảm nhận. Ngược lại, nhiệm vụ của các giáo viên “vùng dịch” là giảng dạy trực tuyến cho hơn 200 học sinh theo từng khối lớp. Điều này sẽ giúp các em không tách rời kiến thức, theo kịp tiến độ chương trình”.



Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng rất vui khi được trở lại bục giảng. “Sau thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội, tôi rất phấn khởi khi được đến trường trực tiếp giảng dạy. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, trong ngày đầu tiên, tôi đã phổ biến lại cho học sinh những nội quy của nhà trường, lớp học cũng như tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong phòng-chống dịch. Về chuyên môn, chúng tôi sẽ tận dụng thời gian này để củng cố và truyền đạt cho học sinh, giúp các em nắm bắt và lĩnh hội tốt kiến thức trong những ngày tới lớp”-cô Lê Thị Nhung-giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương-chia sẻ.



Tuân thủ nghiêm quy định 5K



Trong niềm phấn khởi được trở lại trường, thầy và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương) không quên nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19. Hiệu trưởng Đồng Thị Thanh Hải thông tin: Trước khi đón học sinh, chúng tôi đã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, phòng học. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhà trường phân luồng thành 3 khu vực để đón học sinh, sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt; đồng thời tuyên truyền để phụ huynh chủ động chuẩn bị khẩu trang, nước uống riêng cho con em mình. Ngoài ra, công tác giao-nhận học sinh được tiến hành ngay tại sân trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Các lớp học thực hiện giãn cách với nhau, sinh hoạt và học tập tại lớp.

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương, TP. Pleiku) hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Ảnh: Ngọc Thu



Trong ngày đi học tập trung đầu tiên, nhiều phụ huynh cũng hòa chung niềm vui với con em mình. Chị Nguyễn Thị Lý (tổ 2, phường Phù Đổng) bày tỏ: “Con gái tôi năm nay vào lớp 1. Nhìn con cứ mong chờ rồi háo hức khoác lên mình bộ đồng phục xinh xắn để đi học, tôi cũng thấy vui lây. Nhà trường đã có sự chuẩn bị khá chu đáo trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Hy vọng dịch bệnh được kiểm soát tốt để năm học không bị gián đoạn nữa”.



Tại những trường “vùng xanh” thuộc địa bàn các xã, phường còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh như: An Phú, Thắng Lợi, Phù Đổng, Tây Sơn..., công tác đảm bảo an toàn phòng dịch càng được đặt lên hàng đầu. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng thông tin: Đối với học sinh đi học trực tiếp, bên cạnh thực hiện nghiêm quy định 5K, nhà trường còn bố trí lệch giờ học, ra chơi và ra về giữa các khối lớp khoảng 10 phút nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người. Nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động tập trung đông người ngoài phạm vi lớp học; tạm thời chưa tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với học sinh lớp 1 và 2. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, chúng tôi sẽ chủ động triển khai theo đúng quy định.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku-cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng đã có công văn đề nghị các trường thông báo cho học sinh tiểu học, THCS “vùng xanh” đi học tập trung từ ngày 20-9. Riêng những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang thực hiện cách ly y tế hoặc thuộc các địa bàn có nguy cơ, nguy cơ cao trên bản đồ dịch tễ Covid-19 tiếp tục dạy và học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Cùng với đó, hiệu trưởng các trường cần khẩn trương chuẩn bị điều kiện để học sinh đến trường an toàn; xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo công tác dạy và học trong tình hình mới; tổ chức khai báo y tế cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trước khi vào lớp học. Đồng thời, tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe từng học sinh để kịp thời nắm bắt, xử lý nếu có trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19.



MỘC TRÀ-NGỌC THU