An Khê: Gắn nhiệm vụ năm học mới với phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường. Đặc biệt, công tác phòng-chống dịch Covid-19 được chú trọng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.

Năm học 2021-2022, thị xã An Khê có 9 trường mầm non, mẫu giáo công lập, 4 trường mầm non tư thục; 7 trường tiểu học (TH) và 6 trường THCS cùng 2 trường TH và THCS với 14.948 học sinh. Trong đó, bậc mầm non có 3.257 học sinh, TH có 6.644 học sinh và THCS có 5.047 học sinh. Để đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1, 2, 6, thị xã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây mới 1 trường mầm non và 12 phòng học bậc TH, sửa chữa một số trường THCS. Ngành GD-ĐT thị xã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022 là đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19.

Cô Nguyễn Thị Bình-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mẫu giáo Bình Minh (phường An Phước) cho biết: “Năm học này, nhà trường được thị xã đầu tư xây dựng mới 5 phòng học và 1 phòng thể chất. Chúng tôi đang tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để đón học sinh”.

Trường Mẫu giáo Bình Minh (phường An Phước) đầu tư làm khu vực rửa tay cho các bé để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn cô Trương Thị Cẩm Thúy-Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám (xã Tú An) thì chia sẻ: “Năm học này, nhà trường dự kiến có 546 học sinh. Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu nhà trường nhắc nhở cán bộ, giáo viên cũng như học sinh thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhà trường cũng đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, đồng thời hỗ trợ khẩu trang cho các em học sinh dân tộc thiểu số”.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Xuân An), Hiệu trưởng Trần Công Toàn cho hay: Cùng với đầu tư hoàn thiện trang-thiết bị dạy và học, nhà trường đã tham mưu UBND 2 xã Xuân An và Tú An hỗ trợ sách giáo khoa cho 34 học sinh lớp 6. Đồng thời, tổ chức dọn vệ sinh, khử khuẩn phòng học và khuôn viên nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường kiện toàn đội phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, nhà trường phối hợp với lực lượng Công an xã kiểm tra, rà soát học sinh. Nếu có trường hợp theo người thân đến các tỉnh, thành có dịch Covid-19 trở về địa phương thì phải giám sát chặt chẽ. Chúng tôi cũng đã trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch một cách tốt nhất.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón năm học mới 2021-2022. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (thôn An Xuân 1, xã Xuân An) cho biết: “Con tôi đang theo học tại Trường THCS Nguyễn Du. Qua theo dõi công tác triển khai phòng-chống dịch Covid-19 của nhà trường trước thềm năm học mới, tôi thấy rất yên tâm. Ban đại diện cha mẹ học sinh đồng hành cùng nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để con em tới lớp chuyên cần, đảm bảo sức khỏe”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Hưng-Phó Trưởng phòng GD-ĐT thị xã An Khê-cho hay: Đến thời điểm này, ngành GD-ĐT thị xã đã sẵn sàng cho năm học mới từ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến xây dựng phương án dạy trực tuyến. Đặc biệt, công tác phòng-chống dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là việc trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang đảm bảo gắn với việc xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn.