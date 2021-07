Thực hiện Chỉ thị 16, tuyển sinh đầu cấp có bị ảnh hưởng ?

Thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội cũng là thời điểm các trường thực hiện tuyển sinh đầu cấp. Do mỗi quận, huyện có quy định khác nhau nên phụ huynh cần quan tâm việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trong giai đoạn này.



Từ tuyển sinh đến thi trực tuyến

Học sinh lớp 5 tại TP.HCM năm nay chuẩn bị vào lớp 6 - ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH



Các trường “hot” nhập học trực tuyến



Dù TP.HCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19 nhưng quy trình tuyển sinh cũng như đăng ký nhập học áp dụng hình thức trực tuyến toàn phần nên việc đăng ký nhập học của học sinh (HS) lớp 1, lớp 6 ở một số quận, huyện không bị ảnh hưởng.



Kéo dài thời gian đăng ký



Còn tại Q.Bình Thạnh, ông Đỗ Thế Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Hà, cho biết hiện nay, các trường tại quận này chưa thực hiện việc tuyển sinh các lớp đầu cấp. Do TP lùi thời gian huy động trẻ đến trường đến giữa tháng 8 nên sau thời gian giãn cách, quận mới triển khai kế hoạch cụ thể.



Cũng để tạo điều kiện cho phụ huynh thực hiện việc đăng ký nhập học cho con em, ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng Giáo dục Q.7, cho hay trên phần mềm tuyển sinh của quận đã có danh sách HS phân tuyến vào mỗi trường. Phụ huynh có thể đăng ký nhập học trực tuyến. Tuy nhiên, do TP đang thực hiện giãn cách, để thuận lợi cho phụ huynh, hội đồng tuyển sinh quận thống nhất kéo dài thời gian đăng ký đến ngày 25.7. Bên cạnh đó, các trường cung cấp địa chỉ email để phụ huynh nộp hình ảnh giấy tờ chứng minh điều kiện tuyển sinh và số điện thoại bộ phận tuyển sinh để giải đáp thắc mắc kịp thời cho phụ huynh.



Lãnh đạo phòng giáo dục nói tiếp, sau khi hết thời gian giãn cách, khi TP.HCM chính thức cho học sinh trở lại trường thì việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mới được tiến hành.

Trong kế hoạch huy động trẻ đến trường do UBND TP.HCM quy định, ngày 15.7 và 31.7, lần lượt các trường THCS và trường tiểu học công bố danh sách HS trúng tuyển.



Là quận trung tâm, việc tuyển sinh đầu cấp vào các trường tại Q.1 nhận được khá nhiều quan tâm của phụ huynh HS. Bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng Giáo dục Q.1, cho hay hội đồng tuyển sinh quận sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến, trong đó phụ huynh HS vừa đăng ký tuyển sinh vừa làm thủ tục nhập học bằng cách bổ túc hồ sơ theo file đính kèm. Các công đoạn hoàn toàn thao tác trực tuyến, không phải thực hiện trực tiếp nên không ảnh hưởng đến thời gian tuyển sinh mà TP đã quy định.



Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Q.1, hiện HS lớp 1 theo diện đúng tuyến đã hoàn tất việc nhập học. Khi tựu trường, nhà trường đối chiếu hồ sơ theo quy định. Các trường mầm non sẽ công bố kết quả xét tuyển trẻ mầm non 5 tuổi trên cổng thông tin điện tử vào ngày 20.7. Sau đó, phụ huynh thực hiện nhập học trực tuyến từ ngày 21.7 đến 17 giờ ngày 25.7.



Tương tự, đối với lớp 6, danh sách, hồ sơ HS lớp 5 được phân tuyến vào lớp 6 trường nào đã được các trường tiểu học chủ động chuyển về các trường THCS. Phụ huynh HS đã được thông báo trường con em mình trúng tuyển và thực hiện nhập học theo quy định.



Hội đồng tuyển sinh quận công bố kết quả xét tuyển trên trang http://pgdq1.hcm.edu.vn vào ngày 15.7 những trường hợp HS lớp 6 muốn xét tuyển vào trường THCS trên địa bàn đã nộp hồ sơ vào đầu tháng 7. Bắt đầu từ ngày 16.7 đến 17 giờ ngày 20.7, những HS lớp 6 diện ngoài tuyến làm thủ tục nhập học trực tuyến. Khi HS tựu trường, các trường sẽ đối chiếu với hồ sơ phụ huynh đã gửi trực tuyến.



Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), hướng dẫn khi có tên trong danh sách HS trúng tuyển, phụ huynh điền chính xác các nội dung thông tin, lựa chọn mô hình học tập của trường... Căn cứ vào đó, nhà trường sẽ có thông tin và liên lạc với phụ huynh để thông báo thông tin cần thiết bắt đầu cho năm học mới. “Phụ huynh yên tâm, không phải đến trường xem danh sách và lo lắng về thông tin. Nhà trường sẽ cập nhật khi cần thiết bằng các kênh thông tin liên lạc trực tuyến”, bà Đoan Trang lưu ý.



Học sinh lớp 5 vào lớp 6 năm nay sẽ theo học chương trình mới-Ảnh: Đào Ngọc Thạch





Không thay đổi kế hoạch



Tại Trường THCS Hồng Bàng (Q.5), ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin phụ huynh có thể xem, tải kế hoạch tuyển sinh, biểu mẫu tuyển sinh, thông báo trên trang thcshongbang.vn. Sau đó có thể đăng ký nhập học trực tuyến tại địa chỉ www.q5.tuyensinhhochiminh.edu.vn. Riêng lịch đăng ký nhập học trực tiếp, lịch nộp hồ sơ gốc, phụ huynh chờ qua thời gian giãn cách sẽ có thông báo cụ thể.



Còn tại Q.Tân Bình, ông Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, cho biết do quận thực hiện theo phần mềm trực tuyến nên hầu như việc tuyển sinh của trường không bị ảnh hưởng trong thời gian giãn cách. Học bạ của HS lớp 5 đã được chuyển về đúng trường THCS theo phân tuyến quy định. Hằng ngày nhà trường thống kê trên hệ thống và cập nhật danh sách những HS đã thực hiện thủ tục nhập học. Đồng thời, nhà trường phối hợp với các trường tiểu học mà HS đã học lớp 5 gửi đường dẫn nhập học nhắc nhở phụ huynh hoàn tất hồ sơ như đăng ký chương trình ngoại ngữ, lớp bán trú hay lớp 2 buổi/ngày... Hiệu trưởng trường này cho hay kế hoạch tuyển sinh nhà trường không thay đổi, ngày 15.7 công bố danh sách HS trúng tuyển.



Tạo điều kiện tối đa trong thời gian giãn cách



Để đảm bảo công tác tuyển sinh cho các lớp đầu cấp vào các trường tại Q.3, tiến sĩ Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng Giáo dục Q.3, cho biết căn cứ vào hướng dẫn của các trường tiểu học, phụ huynh HS thực hiện thủ tục đăng ký nhập học trực tuyến theo quy định phân tuyến đã được công bố và thông tin đến từng phụ huynh HS. Riêng việc bổ túc hồ sơ, giấy tờ, sau thời gian giãn cách, hội đồng tuyển sinh quận sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của các trường về thời gian và cách thức nộp. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin trong khoảng thời gian giãn cách, hạn chế tối đa việc ra đường không thực sự cần thiết.



Ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), thông tin phụ huynh đăng ký thủ tục nhập học trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục. Sau đó, căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19, quận có thông tin chính thức về thời gian nộp hồ sơ trực tiếp thì nhà trường sẽ tổ chức tiếp nhận. Ông Diệu nói thêm, đến thời điểm đó, bộ phận tuyển sinh sẽ hướng dẫn phụ huynh đăng ký lựa chọn mô hình tăng cường ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức... và các lớp bán trú hay 1 buổi.

