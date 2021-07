Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 1-7, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành: GD-ĐT, Tài chính, Y tế, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; đại diện Hội đồng thi và Trưởng các ban Hội đồng thi của Sở GD-ĐT.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long cho hay: Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai có 39 điểm thi trên toàn tỉnh với 616 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14.024; số cán bộ coi thi, lực lượng công an, nhân viên phục vụ cho kỳ thi khoảng trên 2.000 người, trong đó có 545 cán bộ, giáo viên dự phòng cho công tác coi thi và giám sát.

Thời gian qua, Sở GD-ĐT đã chủ động tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ thi, phổ biến quy chế thi đến các đơn vị, cá nhân liên quan đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức 63 điểm tiếp nhận hồ sơ; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi; thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin với đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh. Ảnh: Hồng Thi

Công tác in sao đề thi được thực hiện từ ngày 24-6 đến ngày 8-7; khu vực in sao được bố trí 3 vòng đảm bảo theo quy chế. Sở cũng đã lên phương án cụ thể cho việc in sao, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và sử dụng đề thi; cử đủ và đúng nhân sự thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác bảo mật, bảo quản túi đựng đề thi; đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật lực cho các khâu làm phách, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi; đồng thời, chủ động xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như hỗ trợ cán bộ, giáo viên ở xa về làm công tác thi tại địa phương...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ GD-ĐT và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo rút kinh nghiệm các khâu tổ chức thi; công tác tham mưu, tuyên truyền và quán triệt, phổ biến quy chế thi; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi; số lượng phòng thi, điểm thi dự phòng; việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh Gia Lai. Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần kiểm tra, rà soát số lượng phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng cách ly y tế tại từng điểm thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tỉnh nên tăng số lượng phòng thi dự phòng đến mức tối đa có thể; mỗi điểm thi phải bố trí cán bộ y tế có đủ thẩm quyền, chuyên môn làm nhiệm vụ; thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước điểm thi, tránh tụ tập đông người. Ngoài ra, cần chú ý đến công tác bảo quản đề thi và bài thi tại các điểm thi.

Trước đó, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã kiểm tra thực tế khu vực làm việc của Ban in sao đề thi tại Sở GD-ĐT và điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương.

HỒNG THI