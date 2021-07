Thí sinh không thể dự thi đợt 2 vì dịch sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp

Thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không dự thi do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu thuộc diện F0, F1, F2, hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19.





Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021. ẢNH: QUANG PHÚC





Ngày 24-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19



Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên cơ sở xem xét phương án tổ chức thi của các địa phương, Bộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, nhất là Sở Y tế, khẩn trương tập trung rà soát kỹ các điều kiện về mọi mặt để tổ chức thi đợt 2 của kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh dự thi và những người tham gia kỳ thi.



Tiếp tục tăng cường tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra, kiểm tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật những người tham gia kỳ thi để bảo đảm tổ chức thi nghiêm túc, trật tự, an toàn.



Rà soát kỹ các đối tượng thí sinh dự thi để có phương án tổ chức thi phù hợp bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh.



Bộ chỉ đạo, thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không dự thi do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu thuộc diện F0, F1, F2, hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của ngành y tế.



Bộ GD-ĐT đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng; đồng thời, sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học dành tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp cho việc sử dụng kết quả kỳ thi này cùng các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, tạo cơ hội thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.



Theo PHAN THẢO (SGGPO)