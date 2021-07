Krông Pa: Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

(GLO)- 624 thí sinh huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường vừa tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh vừa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An có 436 thí sinh đăng ký dự thi (317 học sinh Trường THPT Chu Văn An, 75 học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, 27 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và 17 thí sinh tự do). Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6, nhà trường đã tổ chức ôn tập trọng tâm cho học sinh, nhất là các em có học lực trung bình, yếu nhằm bổ sung kiến thức khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, các trường tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo mẫu đề thi thử.

Em Nguyễn Ngọc Thành-học sinh lớp 12A8 Trường THPT Chu Văn An-cho hay: “Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thầy-cô giáo, chúng em đã được bổ sung nhiều kiến thức và biết cách làm bài thi sao cho tốt”. Còn cô Trương Thị Ái Ngà-giáo viên môn Tiếng Anh (Trường THPT Chu Văn An) thì cho biết: Trên cơ sở đăng ký nguyện vọng của học sinh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi cụ thể và điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp với từng giai đoạn. “Chúng tôi tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, bổ sung thêm kiến thức cho học sinh với các dạng đề thi tham khảo của những năm trước để các em nắm bố cục các câu hỏi, kỹ năng làm bài thi”-cô Ngà cho hay.

Thầy Trần Văn Thế-Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An-thông tin: Sau khi được chọn làm hội đồng thi tốt nghiệp THPT, nhà trường đã bố trí 19 phòng thi, 4 phòng thi dự phòng, mỗi phòng thi đều có đầy đủ bàn ghế, trang-thiết bị theo đúng quy định, quy chế thi. Bên cạnh đó, nhà trường còn chủ động trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt... nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch trong suốt kỳ thi.

Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12.

Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm) có 188 thí sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tập trung rà soát, đánh giá nhằm phân loại học lực của học sinh để có phương án ôn tập phù hợp, bám sát chương trình THPT. Đồng thời, kết hợp hướng dẫn học sinh làm quen với bộ đề thi minh họa của những năm trước nhằm chuẩn bị tốt tâm lý cho các em. Em Vũ Thị Hồng Anh-học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Du-cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, ngoài việc tập trung ôn tập ở nhà, chúng em được các thầy-cô giáo hướng dẫn thêm những bài tập khó. Em hy vọng sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi này”.

Theo thầy Võ Thành Vinh-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, qua kết quả thi thử, 33 em có nguy cơ rớt tốt nghiệp. Ngoài việc tổ chức ôn tập chung cho tất cả học sinh, nhà trường giao giáo viên bộ môn kèm cặp, ôn tập thêm cho các em. “Hiện tại, nhà trường đã bố trí 8 phòng thi, 1 phòng chờ, 1 phòng dự phòng. Tất cả các phòng đảm bảo đủ diện tích, ánh sáng, bảng đen, bàn ghế. Khuôn viên trường được duy trì vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, nhà trường chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19”-thầy Vinh thông tin thêm.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Đến nay, các trường đã tổ chức ôn tập và tổ chức thi thử 2 lần để đánh giá chất lượng và giúp các em làm quen với hình thức thi. Đồng thời, các hội đồng thi đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí phòng thi, trang bị đầy đủ các điều kiện phòng-chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực thi và phối hợp với đơn vị Quản lý Thị trường, cơ quan liên quan kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ coi thi.

“Ủy ban nhân dân huyện đã xuất kinh phí hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 2 ngày thi. Đồng thời, bố trí Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện làm nơi lưu trú cho các học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Hdreh) trong mấy ngày thi vì nhà các em ở xa điểm thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được đảm bảo”-Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

