Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: "Phản ánh đúng thực chất"

(GLO)- Ngày 26-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Theo đó, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT của Gia Lai đạt 97,85%. Đây là kết quả phản ánh đúng thực chất công tác dạy và học của địa phương.

Gia Lai: 20 trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2021

Gia Lai: Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 97,85%





Thống kê của Sở GD-ĐT cho thấy, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đợt 1 năm nay tương đối cao với 97,85% (tăng 0,32% so với năm 2020). Trong đó, khối THPT chính thức đạt 99,21%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 67,11%; khối THPT tự do đạt 63,37%. Năm nay, toàn tỉnh có 20 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% (không tính thí sinh tự do). Mặc dù giảm 5 trường so với năm trước, song đây cũng là kết quả đáng ghi nhận của thầy và trò các trường trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thí sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Thụy



Góp mặt trong số 20 trường này có nhiều cái tên quen thuộc như: THPT chuyên Hùng Vương, Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, THPT Pleiku, THPT Phan Bội Châu, Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai, THPT Chi Lăng (TP. Pleiku), THPT Trần Phú, THPT Pleime (huyện Chư Prông), THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa), THCS và THPT Kpă Klơng (huyện Mang Yang), THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa), THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Chư Sê)... Đáng chú ý, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh là đơn vị duy trì kết quả đậu tốt nghiệp THPT đạt 100% trong suốt 10 năm liền.



Thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh-chia sẻ: Thuận lợi của nhà trường là toàn bộ học sinh lớp 12 đều ở nội trú. Vì vậy, chúng tôi có thể chủ động trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học, ôn tập. Qua thống kê sơ bộ, điểm bình quân xét tốt nghiệp (chỉ tính điểm 4 bài thi) trên tổng số 118 thí sinh là 6,67 điểm. So với điểm trung bình năm học (7,48 điểm) thì điểm thi tốt nghiệp thấp hơn 0,81 điểm. Độ chênh lệch này nằm trong ngưỡng cho phép. Hầu hết điểm các môn thi đều đạt chỉ tiêu mà nhà trường đã đăng ký với Sở GD-ĐT. Trong đó, môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất với 8,79 điểm và thấp nhất là môn Tiếng Anh với 5,82 điểm. Nếu xét theo từng khối thì điểm cao nhất mà thí sinh của trường đạt được ở khối A là 24,9; khối A1 là 25; khối B 24,85; khối C 26,75 và khối D là 24,55 điểm.



Nằm trên địa bàn xã Kon Thụp (huyện Mang Yang), những năm qua, Trường THCS và THPT Kpă Klơng có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT. Đây là lần thứ 4 trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp kể từ năm 2015 và là năm thứ 3 liên tiếp duy trì tỷ lệ này. “Năm nay, trường có 40 thí sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp, trong đó có 18 học sinh dân tộc thiểu số. Các em đều đến từ 5 xã vùng khó phía Nam của huyện nhưng có tinh thần học tập rất tích cực. Sáng 26-7, khi biết tin tất cả học sinh của trường đều vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi đã thông báo kết quả đến toàn thể giáo viên để kịp thời báo cho các em. Nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để các em làm hồ sơ xét tuyển đại học”-thầy Nguyễn Ngọc Sơn-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã phản ánh đúng thực chất công tác giáo dục ở địa phương cũng như chất lượng dạy và học của từng trường. Ảnh: Hồng Thi



Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng cho thấy sự bứt phá của thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Nếu tại kỳ thi năm 2020, tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp ở khối này cao nhất là 88% thì năm nay đạt tới 95,24%, nhiều đơn vị đạt từ 50% đến 88,89%. Ông Nguyễn Văn Hưng-Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Phú Thiện-cho hay: “Năm ngoái, Trung tâm chỉ có hơn 60% học viên đậu tốt nghiệp THPT. Vì thế, nhiều giải pháp đã được chúng tôi đặt ra nhằm nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp trong năm nay như: chia nhóm giảng dạy theo từng đối tượng, lứa tuổi; vừa dạy kiến thức mới, vừa ôn thi từ đầu năm học; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tối đa về thời gian cho người học; tăng cường quản lý và ôn tập trực tuyến cho học viên trong giai đoạn tạm nghỉ để phòng-chống dịch Covid-19... Kết quả là đơn vị vươn lên dẫn đầu ở hệ giáo dục thường xuyên, chỉ có 1/21 học viên trượt tốt nghiệp. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu trong những năm tiếp theo”.



Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đánh giá: Kết quả kỳ thi đã phản ánh đúng thực chất công tác giáo dục ở địa phương, chất lượng dạy và học của từng trường; tạo được sự phấn khởi cho học sinh và phụ huynh. Đối sánh với những năm trước có thể thấy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chung của toàn tỉnh không ngừng tăng, chất lượng điểm thi cũng từng bước được nâng lên. Kết quả này là minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn ngành nói chung, các trường và học sinh nói riêng trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19.



HỒNG THI