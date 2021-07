Gia Lai: Thêm 12 trường học đạt chuẩn quốc gia

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các quyết định về việc công nhận 12 trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các trường học được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I, kèm bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I gồm: Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Đak Pơ, Trường THCS Lê Đình Chinh (huyện Chư Prông), Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh).

Trong đợt này, có 3 địa phương có 2 trường được công nhận gồm: huyện Ia Grai: Trường Trường Mầm non 3-2 và Trường THCS Trần Hưng Đạo; huyện Ia Pa: Trường THCS Phan Bội Châu và Trường THCS Hai Bà Trưng; thị xã An Khê: Trường Mẫu giáo Bình Minh và Trường Mẫu giáo Sao Mai. Riêng TP. Pleiku có 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I gồm: Trường Mầm non Vành Khuyên; Trường Mầm non Họa Mi và Trường Mầm non Thủy Tiên.