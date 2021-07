Dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào các ngày 6 - 7.8

Dựa trên đề xuất của các sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đưa ra dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 diễn ra vào các ngày 6 - 7.8. Tuy nhiên, sẽ phải căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19.



Chính thức thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào các ngày 6 và 7.8- ẢNH ĐẬU TIẾN ĐẠT





Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT phía Bắc cho biết, sáng nay, 14.7, đã họp trực tuyến với Bộ GD-ĐT và các lãnh đạo sở GD-ĐT có thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.



Cuộc họp do ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chủ trì.



Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các sở GD-ĐT, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đưa ra dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ diễn ra vào các ngày 5, 6, 7.8. Trong đó, 1 buổi của ngày 5.8 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, 2 ngày 6 và 7.8 tổ chức thi.



Tuy nhiên, vị lãnh đạo Sở GD-ĐT này cho biết, lịch thi trên chỉ là dự kiến, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh của từng địa phương, sở GD-ĐT sẽ có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố. Sắp tới sẽ còn các cuộc họp trực tuyến giữa ban chỉ đạo thi cấp tỉnh với Bộ GD-ĐT để bàn bạc trước khi quyết định chính thức.



Tại cuộc họp sáng nay, Bộ GD-ĐT thông tin ban đầu với các sở GD-ĐT chủ trương về hình thức tổ chức thi đợt 2: mỗi sở GD-ĐT thành lập một hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại địa bàn. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức hội đồng thi ghép giữa các địa phương có nhu cầu như năm 2020.



Bộ sẽ xem xét hỗ trợ công tác in, sao đề thi cho các hội đồng thi có ít thí sinh đăng ký dự thi; đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các Sở GD-ĐT về việc tổ chức kỳ thi.



Những thí sinh thuộc diện F0, đã được phép đặc cách tốt nghiệp THPT ở đợt 1 theo quy chế thi, nay có nguyện vọng dự thi ở đợt 2 thì vẫn được phép. Các thí sinh này cần có đơn hủy quyền lợi được đặc cách.



Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi đợt 1, năm 2021, các địa phương trên cả nước đã tổ chức cho 981.773 thí sinh dự thi. Có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố chưa dự thi đợt 1, có nguyện vọng tham dự đợt 2. Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Tỉnh An Giang có số lượng thí sinh có nguyện vọng dự thi đợt 2 nhiều nhất, tiếp đến lần lượt là Đồng Tháp, Bình Định và TP.HCM.



Trước đó, trao đổi với Thanh Niên ngay sau kết thúc đợt 1 của kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ không thể tự quyết định được việc sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày nào mà phải dựa trên đề xuất của các địa phương, thời gian nào thì phù hợp cho việc tổ chức thi và đã đảm bảo an toàn phòng dịch.



Như vậy, Bộ GD-ĐT sẽ phải tập hợp đề xuất và họp bàn với tất cả các tỉnh có thí sinh thi đợt 2 căn cứ vào thực tế dịch bệnh ở địa phương và chọn một thời điểm phù hợp với đa số. Mong muốn của Bộ là cùng với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, của từng địa phương trong việc chống dịch thời gian tới thì thí sinh thi đợt 2 sẽ không phải chờ đợi quá lâu.



Cũng theo ông Độ, số lượng thí sinh thi đợt 2 chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với đợt 1 nên các giải pháp cũng có thể linh động hơn. Ví dụ, đến thời điểm thi đợt 2 mà có địa phương chưa đẩy lùi được dịch bệnh hoàn toàn thì có thể chuyển toàn bộ thí sinh sang một địa điểm khác an toàn để tổ chức thi.



Theo Bộ GD-ĐT, nếu thí sinh diện F0 ở đợt 1 của kỳ thi nhưng đến thời điểm thi đợt 2 đã khỏi bệnh, trở thành thí sinh không “có F” thì hoàn toàn có quyền tham dự kỳ thi. Tuy nhiên, các em đã thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp nên nguyên tắc là việc thi đợt 2 hay không là hoàn toàn tự nguyện.



Theo Tuệ Nguyễn (TNO)