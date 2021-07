Đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 7-7, hơn 14.000 thí sinh trong tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức kỳ thi đảm bảo an ninh, an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phân công trách nhiệm cho các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương chủ động khảo sát, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng, phòng-chống cháy nổ; đảm bảo an toàn tuyệt đối việc bảo quản, in sao, vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi đến các hội đồng coi thi, điểm thi và chấm thi. Dịp này, Công an trong toàn tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với ban chỉ đạo thi các cấp và lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp nắm tình hình, khảo sát địa bàn, lập phương án bảo vệ các điểm thi cũng như những khu vực tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh nhằm phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các thí sinh.

Công an TP. Pleiku ra quân đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Lê Anh

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Trong những ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự ATGT. Vào ban đêm, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng phòng-chống đua xe trái phép gây mất ATGT. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự sẽ bố trí lực lượng tại các chốt trọng điểm, đặc biệt là các ngã ba, ngã tư để tiến hành điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Đơn vị cũng đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ khi thấy thí sinh gặp trục trặc trên các tuyến đường giao thông thì bằng mọi cách phải đưa các em đến các điểm thi đúng giờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT còn xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát ứng với từng cấp độ. Ông Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT-thông tin: “Sở phối hợp với Sở Y tế tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-BCĐ ngày 29-6-2021 triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19, an toàn thực phẩm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sở GD-ĐT cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai báo y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và thí sinh. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi; phun khử khuẩn toàn bộ các điểm thi trước khi tổ chức thi”.

Toàn tỉnh có 14.024 thí sinh đăng ký dự thi (13.494 thí sinh hệ THPT; 530 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 781 thí sinh tự do). Sở GD-ĐT đã bố trí 39 điểm thi ở 17 huyện, thị xã, thành phố, với 616 phòng thi (tăng 2 điểm thi so với năm 2020), 1.349 cán bộ coi thi, 260 cán bộ giám sát, 482 nhân viên phục vụ và bố trí dự phòng 545 cán bộ, giáo viên cho công tác coi thi và giám sát.

LÊ ANH