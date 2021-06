Nhiều hoạt động ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè

(GLO)- Nhằm đảm bảo mọi điều kiện học tập cho năm học mới, các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ trường lớp cũng như tổ chức những hoạt động thiết thực giúp học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích.

Trực trường 24/24 giờ

Đến Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn) những ngày này, chúng tôi gặp cả giáo viên lẫn thành viên Ban Giám hiệu đang thực hiện nhiệm vụ trực trường. Cô Lê Thị Kiều Hạnh-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Trong dịp hè, ngoài nhân viên bảo vệ, nhà trường phân công thêm 1 lãnh đạo và 1 giáo viên trực trường. Nhân viên bảo vệ trực cả ngày lẫn đêm, còn giáo viên thì trực ban ngày. Nhờ vậy mà 8 năm nay, nhà trường không xảy ra tình trạng mất mát tài sản. Năm nay, nhà trường được chọn làm điểm thi dự phòng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên công tác bảo vệ trường lớp càng được chú trọng”.

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường. Ảnh: Thiên Di Tương tự, tại 2 điểm trường của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tây Sơn), cán bộ, giáo viên cũng luân phiên bảo vệ trường lớp trong dịp hè. “Bảo vệ trường lớp là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong dịp hè. Nhà trường có 2 cơ sở cách nhau hơn 2 km nên phân công 2 giáo viên trực. Trước kỳ nghỉ hè, chúng tôi đã cắt hết cầu dao điện dãy nhà học sinh để phòng tránh cháy nổ. Cuối năm học, nhà trường cũng đã phối hợp với một số đơn vị dọn vệ sinh môi trường quanh 2 cơ sở và phun hóa chất khử khuẩn tất cả các lớp học”-cô Khổng Quang Ánh-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay.

Tìm hiểu công tác bảo vệ trường lớp trong dịp hè ở Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc (xã Cửu An), chúng tôi được thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Sang thông tin: “Nhà trường có 2 cơ sở và đã hợp đồng 2 nhân viên bảo vệ trực cả ngày đêm trong năm học lẫn dịp hè. Trước khi nghỉ hè, chúng tôi kiểm kê lại máy móc, trang-thiết bị dạy học rồi dán niêm phong và bàn giao cho nhân viên bảo vệ. Còn trong dịp hè, lãnh đạo nhà trường và giáo viên cũng phải luân phiên có mặt thường xuyên ở đây để sẵn sàng hỗ trợ nếu có tình huống bất ngờ, đồng thời phát hiện những hư hỏng hay cây cối nguy cơ gãy đổ để tiến hành xử lý”.

Đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kỳ nghỉ hè năm học 2020-2021 đến sớm hơn mọi năm. Để góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè, các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã An Khê đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, các trường chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh về phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước. “Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa để nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn thương tích và an ninh học đường cho học sinh. Hè này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức Đoàn tại địa phương triển khai nhiều hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh và tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích ngoài ý muốn. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường trao đổi với phụ huynh qua mạng xã hội nhằm nhắc nhở học sinh trong phòng dịch Covid-19, tai nạn thương tích”-Hiệu trưởng Trường THCS Đề Thám trao đổi.

Giáo viên Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) dán niêm phong lớp học trong dịp hè. Ảnh: Thiên Di Còn Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc thì cho hay: “Sau ngày nghỉ hè, chúng tôi đã làm việc với địa phương để bàn giao học sinh. Nhà trường dự định triển khai thêm một số hoạt động ngoại khóa trong hè như là cách thoát hiểm khi gặp tình huống nguy hiểm hay phòng-chống xâm hại, phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông. Nếu dịch Covid-19 được khống chế, chúng tôi sẽ lần lượt tổ chức các hoạt động này”.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Anh Tuấn-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê-cho biết: “Từ cuối tháng 5-2021, Phòng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai nhiệm vụ trong thời gian nghỉ hè. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng-chống dịch Covid-19, phòng tránh xâm hại, đuối nước và tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu các trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương quản lý, tạo sân chơi lành mạnh và tổ chức lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng tránh đuối nước cho học sinh; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát con em trong thời gian học trực tuyến tại nhà, thời gian được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy các đơn vị trường học đã triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Phòng. Đặc biệt là các trường duy trì tốt việc kết nối với phụ huynh qua mạng xã hội trong việc tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19”.