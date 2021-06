Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương: Nghiêm túc và đảm bảo an toàn phòng dịch

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra (từ ngày 8 đến ngày 10-6), hơn 1.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2021-2022. Kỳ thi được đánh giá nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19.

Gia Lai: Hơn 1.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương





Đề thi tương đối “vừa sức”



Trường THPT chuyên Hùng Vương là trường THPT duy nhất của tỉnh tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hàng năm nhằm lựa chọn đầu vào chất lượng cao cho đơn vị giữ trọng trách giáo dục mũi nhọn. Năm nay, kỳ thi được diễn ra tại 2 điểm thi gồm: Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT Pleiku với hơn 1.000 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương có 624 thí sinh dự thi 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và 1.720 thí sinh dự thi 9 môn chuyên (Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học); điểm thi Trường THPT Pleiku có 461 thí sinh dự thi 3 môn không chuyên.

Đề thi năm nay được nhiều thí sinh nhận định tương đối vừa sức, riêng đề thi hệ chuyên đảm bảo tính phân hóa, nâng cao. Ảnh: Mộc Trà





Đề thi năm nay được nhiều giáo viên và học sinh nhận định tương đối vừa sức, nội dung chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 9; riêng đề thi chuyên, kiến thức được nâng cao hơn, đảm bảo tính phân hóa. Em Lê Nhật Bảo (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) phấn khởi cho hay: “Vì chỉ đăng ký một nguyện vọng vào lớp chuyên Hóa nên em hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của mình trong ngày 9-6. Em thấy đề thi các môn không chuyên lẫn chuyên Hóa đều không đánh đố thí sinh, phù hợp với năng lực của tụi em. Trung bình mỗi bài thi em tự tin làm được khoảng 80%. Hy vọng em có thể trúng tuyển vào trường”.



Vượt quãng đường hơn 50 km từ thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đến TP. Pleiku để tham dự kỳ thi, em Lê Trần Bảo Trâm cũng khá hài lòng về bài thi chuyên Vật lý của mình. “Được vào học tập tại Trường THPT chuyên Hùng Vương là ước mơ của em. Vì vậy, ngoài nguyện vọng vào lớp chuyên Vật lý, em còn đăng ký lớp không chuyên. Theo em, đề thi cũng không quá khó, nếu ôn tập kỹ kiến thức thì sẽ làm được”-Trâm bày tỏ.



Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, đề thi Ngữ văn được nhiều người đánh giá khá hay, thiết thực và mang tính thời sự cao. Ở hệ không chuyên, ngoài đề cập đến vai trò của ước mơ trong cuộc sống, thông qua đoạn trích trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải, đề thi yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ và khát vọng dâng hiến của tuổi trẻ Việt Nam trước tình hình đất nước đang đối mặt với đại dịch Covid-19. Còn ở hệ chuyên, thí sinh được gặp lại hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh-tài xế chở hàng liều mình cứu bé gái rơi từ tầng 12A của 1 chung cư tại Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua-cùng những câu chuyện xoay quanh hành động của anh Mạnh. Qua đây, các em trình bày suy nghĩ của mình về “lòng tốt”, “lòng trắc ẩn” trong cuộc sống cũng như “văn hóa ứng xử trên mạng xã hội hiện nay”.

Các thí sinh phấn khởi rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành xong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Mộc Trà





Em Phan Thanh Tú Uyên (phường Trà Bá, TP. Pleiku; thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn) chia sẻ: “Đề Ngữ văn có tính mở và gắn liền với thực tiễn nên chúng em có thể vận dụng những kiến thức hiểu biết vào làm bài; đồng thời nói lên được suy nghĩ, quan điểm của mình trước những vấn đề nóng của xã hội. Tuy nhiên, để làm tốt bài thi, đòi hỏi mỗi người cũng phải có kiến thức sâu, rộng và sự am hiểu nhất định về vấn đề đó”.



Cô Bùi Lê Trang Nhung-giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) nhận định: “Đề thi Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm nay cả hệ chuyên và không chuyên đều phù hợp, có tính thời sự và tính giáo dục cao, khơi gợi cho các em nhiều cảm xúc về lối sống đẹp, lý tưởng, ước mơ lẫn trách nhiệm của tuổi trẻ. Riêng đề chuyên, tôi thấy câu nghị luận văn học khá khó đối với học sinh lớp 9, đòi hỏi các em phải có kỹ năng tốt trong vận dụng, xâu chuỗi kiến thức”.



Đảm bảo an toàn, nghiêm túc



Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch luôn được Hội đồng coi thi và các điểm thi đặt lên hàng đầu. Theo ghi nhận của P.V, tất cả thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn nghiêm túc đầu mỗi buổi thi; đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại khu vực thi. Thí sinh còn được bố trí ngồi giãn cách theo quy định. Sau mỗi buổi thi, các điểm thi đều tổ chức lau sạch bàn ghế và dọn vệ sinh phòng thi.



Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương, lực lượng học sinh tình nguyện của trường cũng tham gia làm công tác “tiếp sức mùa thi”, nhiệt tình hỗ trợ các thí sinh trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra. Em Đào Lê Anh Quân (lớp 11A, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ HV-S.A.O) thông tin: “Là những người từng trải qua cuộc thi này nên chúng em cũng phần nào hiểu được tâm trạng lo lắng, hồi hộp của các thí sinh. Vì vậy, mỗi thành viên trong Câu lạc bộ đều cố gắng hỗ trợ thí sinh một cách tốt nhất để các bạn ấy tự tin bước vào kỳ thi. Ngoài hỗ trợ cho điểm thi về công tác y tế phòng-chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo trật tự trước điểm thi, chúng em còn hướng dẫn vị trí phòng thi và giúp đưa một vài bạn bị đau chân lên phòng thi cho kịp thời gian thi và ngược lại”.

Tất cả thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và bắt buộc đeo khẩu trang trước khi bước vào khu vực thi. Ảnh: Mộc Trà



Năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Hùng Vương tuyển sinh 465 chỉ tiêu lớp 10 với 13 lớp, gồm: 11 lớp chuyên (2 lớp cho các môn Toán, Tiếng Anh, Hóa học; 1 lớp cho các môn Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Tin học và Sử-Địa) và 2 lớp không chuyên.



Trước sự chuẩn bị chu đáo và triển khai nghiêm túc công tác phòng-chống dịch của Ban tổ chức tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự an tâm, tin tưởng. “Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên gia đình rất lo lắng khi cháu thi vào lớp 10. Thế nhưng, qua mấy ngày chở cháu nội đi thi, tôi thấy rất yên tâm khi tại điểm thi tất cả thí sinh, giáo viên đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn và bắt buộc đeo khẩu trang. Trước đó, việc khai báo y tế cũng đã được thực hiện kịp thời”-ông Lê Tùng (phường Trà Bá, TP. Pleiku) nói.



Trao đổi với P.V sau khi kết thúc kỳ thi, bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng coi thi và chấm thi-cho biết: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm nay tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của ngành và các đơn vị, cá nhân liên quan, kỳ thi đã diễn ra một cách nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế; đặc biệt, đảm bảo tốt công tác an toàn phòng dịch. Trong những ngày thi các môn không chuyên vắng 4 thí sinh; các môn chuyên: Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học vắng 4 thí sinh/môn và Toán vắng 5 thí sinh; trong đó có 1 thí sinh vắng do phải thực hiện quyết định cách ly tại nhà.



“Công tác chấm thi sẽ được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 18-6 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế hoàn thành việc phun thuốc khử khuẩn tại địa điểm chấm thi trong ngày 13-6. Các giáo viên có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, trách nhiệm cao đã được triệu tập để làm nhiệm vụ chấm thi. Kết quả thi sẽ được niêm yết công khai tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Sau khi hoàn thành việc chấm phúc khảo, Sở sẽ tiếp tục công bố kết quả trúng tuyển cuối cùng”-bà Bùi Khoa Nghi thông tin.



MỘC TRÀ